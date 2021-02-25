Lübnanlılar bankalardaki mevduatlarına ulaşamıyor

Lübnan Mevduat Sahipleri Birliği, Lübnan'da faaliyet gösteren bankaların, dövizin olmaması nedeniyle krize girdiğini ve bu nedenle dolar hesaplarındaki mevduatları ödeyemez hale geldiğini açıkladı.

Lübnanlılar, ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birinin baş gösterdiği 17 Ekim 2019'dan beri bankalardaki mevduatlarını çekemezken, "yetkililerin yurt dışına para kaçırdıkları" iddiaları nedeniyle de büyük kızgınlık yaşıyor.

HAFTALIK 200-300 DOLAR ÇEKEBİLME LİMİTİ KARARI DA UYGULANMIYOR

Lübnan'da mali kriz nedeniyle 2019'da başlayan protestoların ardından, döviz hesaplarından haftalık 200-300 dolar çekebilme limiti getiren bankalar, koronavirüs salgını başlayınca söz konusu hesaplardaki mevduatların çekilmesini tamamıyla durdurdu ve Lübnan lirasına da limit koydu.

“MÜŞTERİLER PARALARINI MERKEZ BANKASINA, MERKEZ DE DEVLETE VERİYOR”

Lübnanlı ekonomistler, ülkede faaliyet gösteren bankaların, müşterilerine ait paraları Merkez Bankasına verdiğini ve Merkez Bankasının da bu mevduatları, borçlarını ödemekten aciz olan devlete borç olarak sunduğunu ifade etti.

“LÜBNAN'DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR, DÖVİZİN OLMAMASI NEDENİYLE KRİZE GİRDİ”

Lübnan'daki Mevduat Sahipleri Birliği kurucu üyesi avukat Diyna Ebu Zur, ülkedeki ekonomik krizin 17 Ekim 2019'daki kitlesel protestolarla gün yüzüne çıktığına işaret ederek, "Lübnan'da faaliyet gösteren bankalar, dövizin olmaması nedeniyle krize girdi ve bu nedenle dolar hesaplarındaki mevduatları ödeyemez hale geldi." dedi.

Ebu Zur, Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin hükümet ile yürüttüğü para politikaları sonucunda halihazırda halkın Lübnan lirası hesaplarından bile paralarını çekemeyecek duruma geldiğini söyledi.

ÜLKEDE AYNI ANDA 3 AYRI KUR İŞLİYOR

Ebu Zur, "Ülkede şu anda 3 ayrı kur işliyor. Biri Merkez Bankasının 1.500 olarak belirlediği resmi kur, bankaların (3 bin 900) belirlediği bir kur ve karaborsada (9 bin 300) işlem gören bir kur var. Dolayısıyla bankalardan çekilen mevduatlar bile farklı kurlar nedeniyle ciddi kesintilere maruz kalıyor." diye konuştu.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Selame'nin yurt dışına para havale ettiği için İsviçre'de hakkında soruşturma açıldığına değinen Ebu Zur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Selame'nin yurt dışına para havale ettiği yeni değil. Devrim (17 Ekim 2019 gösterileri) başlamadan hemen önce de yurt dışına ciddi havalelerin olduğuna dair raporlar söz konusu. Halihazırda yaşadığımız durumu bildiklerinden dolayı sanki bir tür para kaçırma operasyonu yapıldı. Şu anda Merkez Bankası Başkanı Selame'nin kendi adına ve yakınlarının adına yurt dışındaki bankalara 400 milyon dolar havale ettiği konuşuluyor. İşte bu, hesabı sorulması gereken bir zulüm. Örneğin yurt dışında eğitim gören öğrencilere döviz havale edilmesi için Meclisten yasa çıkmasına rağmen bankalar, öğrenci yakınlarının havalelerini gerçekleştirmiyor."

“BANKALAR MÜŞTERİLERİNE YASAL OLMAYAN KESİNTİLER UYGULUYOR”

Lübnan'daki bankaların bu süre zarfında müşterilerine yasal olmayan birtakım kesintiler uygulamaya başladığını da kaydeden Ebu Zur, hiçbir gerekçesi olmadan bankaların müşterilerine uyguladığı bu kesintilere karşı gösterdikleri tepkilerin sonuç verdiğini ve söz konusu uygulamaların son bulduğunu aktardı.

Aslında Lübnan'daki bankacılık sektörünün, gücünü milyonlarca Lübnanlı gurbetçinin yurt dışından havale ettiği dövizlerden aldığının altını çizen Ebu Zur, "Lübnanlılar, yapıları gereği yurt dışından paralarını ülkelerine havale ediyorlar, gurbette çalışarak kazandıkları parayı Lübnan'daki bankalarda tutuyorlar. Ancak bankalar bu paraları bilinçsizce kullandı."

"MAALESEF MEVDUATLAR ŞU ANDA RAKAMLARDAN İBARET"

Lübnanlı ekonomist Mehasin Mursil de Merkez Bankası Başkanı Selame'ye yönelik İsviçre yargısının açtığı soruşturmaya işaret ederek, "Lübnan'daki bankaların hesaplarında yaşanan hareketliliği denetleyen herhangi bir mekanizma yok. Dolayısıyla İsviçre'nin başlattığı soruşturma, Merkez Bankası Başkanı Selame, kardeşi veya yardımcısının kara para aklama olaylarına karıştığına dair şüphelere yönelik bir adım. Yargıdan çıkacak sonuçları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.