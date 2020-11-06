Lufthansa, koronavirüs hızlı tanı testlerini kullanacak

Koronavirüs salgını nedeniyle gelirleri azalan Lufthansa, eski günlerine dönebilmenin hesaplarını yapıyor. Şirket, havalimanlarında yolculara ücretsiz antijen testi yapılacağını duyurdu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Almanya’da yolcuların uçmaları için yaptırmak zorunda oldukları uçuş öncesi hızlı koronavirüs antijen testini denemeye başlayacak.

Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu testin uçuş öncesi rutine nasıl dahil edileceğini görmek için koronavirüs antijen testlerinin 12 Kasım’dan itibaren Münih ve Hamburg arasında günde iki defa yapılan uçuşlarda kullanılacak.

ANTİJEN TESTİ ÜCRETSİZ OLACAK

Havalimanlarında yapılacak koronavirüs antijen testinin ücretsiz olacağının belirtildiği açıklamada, yolcuların test için kayıt yaptırmaları ve test için havalimanında zaman ayırmaları istendi.

Açıklamada, testi negatif çıkanların veya en fazla 48 saat önce yapılmış ve negatif bir PCR testi sonucuyla uçağa binebileceği belirtildi.

"ULUSLARARASI HAVA TRAFİĞİ YENİDEN CANLANABİLİR"

Şirketin açıklamasında görüşlerine yer verilen Lufthansa Group Yönetim Kurulu Üyesi Christina Foerster, "Tüm uçuşlarda başarılı bir şekilde test, uluslararası hava trafiğini yeniden canlandırmanın anahtarı olabilir." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını, küresel havacılık sektörünü büyük bir krize girmesine sebep olurken, sektörün 2025'ten önce 2019 seviyesine ulaşması beklenmiyor.

LUFTHANSA'NIN GELİRLERİ AZALDI

Lufthansa Grubu'nun yılın ocak-eylül dönemindeki gelirleri 28 milyar eurodan 11 milyar euroya gerilerken, 9 ayda toplam zararı da 5,6 milyar euroya ulaşmıştı.

HIZLI KORONAVİRÜS TESTİ TALEBİ

Öte yandan, dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri, hükümetlere koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri hafifleterek, bunun yerine havalimanlarında hızlı koronavirüs testleri uygulamaya koymaları için baskı yapıyor.

Antijen testlerinde, laboratuvarda yapılan ve yaygın olarak kullanılan PCR testlerinden çok daha hızlı sonuç alınırken, bu hızlı testlerin PCR kadar güvenilir olmadığı belirtiliyor.