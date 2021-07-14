Lütfi Elvan, Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Türkiye’de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile Türk ekonomisinin geldiği nokta ve yatırımlarda vergi indirimi dahil yeni olanakları aktardı.

Yeni yatırımlar için diğer vergi ödemelerinden belirli bir oranda yatırım katkı payı düşülmesinin de dile getirildiği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile Türkiye’de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

TÜRKİYE’DEKİ YATIRIM FIRSATLARI ANLATILDI

Toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, katılımcılara Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattı.

“BU YILKİ BÜYÜMEYE İLİŞKİN ÖNCÜ GÖSTERGELER OLUMLU GELDİ”

Geçen yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 büyüdüğünü anımsatan Elvan, bu yılki büyümeye ilişkin öncü göstergelerin çok olumlu geldiğini, Türkiye ekonomisinin yıl sonunda yüzde 7 civarında bir büyüme gösterebileceğini kaydetti.

ILIMLI TOPARLANMANIN ANA İTİCİ UNSURU: İHRACAT, AZALAN ALTIN İTHALATI VE TURİZM

Emtia fiyatlarındaki artışa rağmen cari işlemler tarafında umut verici gelişmeler olduğuna da işaret eden Elvan, güçlü ihracat performansı, azalan altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki ılımlı toparlanmanın bu olumlu görünümün ana itici unsuru olduğunu belirtti. Bakan Elvan, ekonomi politikalarının yönünün sağlam olduğunu ve Türkiye’nin ortodoks ekonomi politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı.

“MALİ DİSİPLİN TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ KAZANIMLARINDAN”

Maliye politikaları ile para politikalarının el ele yürüyeceğine işaret eden Elvan, mali disiplinin son 19 yılda Türkiye ekonomisinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu ve bunu sürdüreceklerini ifade etti.

“EKONOMİK EYLEMLER DİZİSİ TASARLADIK”

Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi reformları kapsamında kırılganlıkları azaltma, verimliliği ve rekabeti artırmaya yönelik ekonomik eylemler dizisi tasarladıklarını belirten Elvan, tüm bu eylemlerin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin sağlanmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Yatırımları teşvik etmek için atacakları adımlar hakkında da bilgi veren Elvan, Yatırım Teşvik Sistemini sadeleştirip yeniden düzenleyeceklerini söyledi.

“YATIRIM UYUŞMAZLIĞI KURUMU’NU KURACAĞIZ”

Elvan, “Öngörülebilirliği artırmak ve bürokrasiyi azaltmak için Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu’nu kuracağız. Proje bazlı teşvikler için nakit teşvik uygulamalarını başlatacağız.

VERGİ ÖDEMELERİNDEN BELİRLİ BİR ORANDA YATIRIM KATKI PAYI DÜŞÜLECEK

Yeni yatırımlar için diğer vergi ödemelerinden belirli bir oranda yatırım katkı payı düşülmesine izin vereceğiz. Küresel değer zincirlerinin ilave entegrasyonu için ürün bazlı destek programları uygulayacağız.” ifadelerini kullandı.