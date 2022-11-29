Mağazacılar, kampanyaların enflasyonu düşürmesini bekliyor

Birleşmiş Markalar Derneği, kasım ayında düzenlenen kampanyaların açıklanacak kasım ayına ait enflasyonu düşürmesini beklediklerini belirtti.

Kasım ayında art arda gelen indirim kampanyaları ile markalar stoklarını eritti. Kasım ayında e-ticaret ciroları, 2021'in aynı ayına göre yüzde 165 artış gösterdi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ocak-ekim döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yaklaşık 40 milyon turistin de katkısı ile organize perakende sektörünün verimli bir 10 ay geçirdiğini bildirdi.

“Kasım ayı boyunca çok cazip indirim kampanyaları düzenlendi”

İHA'nın haberine göre, kasım ayının da indirim kampanyaları sayesinde hareketli geçtiğini belirten Öncel, şöyle konuştu:

“Hazır giyim, kozmetik, ev eşyası ve elektronik başta olmak üzere birçok kategoride kasım ayı boyunca çok cazip indirim kampanyaları düzenlendi. Marketler özellikle kozmetik ve temizlik ürünlerinde ‘bir alana ikincisi bedava' uygulamaları ile tüketicilere kolaylıklar sağladı. İhtiyaç sahipleri için büyük bir fırsata dönüşen indirimler sayesinde kasım ayının büyük bölümünde hem fiziki hem de online mağazalarımız yoğun bir alışveriş trafiğine sahne oldu.





Cironun yanı sıra adetlerde de artış oldu

Kasım ayı cirolarında önemli ölçüde büyüme kaydeden markalarımızın satış adetlerinde de artış oldu. Kasımdaki alışveriş yoğunluğu online satışlarla ilgili aldığımız ilk verilerde de net bir şekilde görülüyor.

Gıda dışı perakendede enflasyon düşecek



Markalarımız kasım indirimleri ile enflasyonla mücadeleye de önemli bir katkı sundu. İndirimler sayesinde gıda dışı perakendede kasım ayı enflasyonunun düşeceğini öngörüyoruz.”