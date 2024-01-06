Mahinur Özdemir Göktaş: Kadınlar için esnek çalışma modeli üzerinde çalışılıyor Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 2. Türkiye Buluşması'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadınların çalışma hayatındaki rolüne ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik projelere değindi.

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AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Buluşması’nda konuşarak, bu vesile ile hayatın her alanına değer katan kadınlarla bir arada olma fırsatı bulduklarını belirtti.

Bakan Göktaş, buradaki konuşmasında kadının toplumdaki konumunun daha da yükselileceğine inandığını belirterek, kadınların iş yaşantısındaki şartlarının iyileştirmek için çalışıldığını dile getirdi.

Bakan Göktaş, kadınların aileleri ve işleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalmaması için talebe göre kamu ve özel sektörde esnek çalışma modeli üzerinde çalışıldığını belirtti.

Göktaş, ayrıca kadınlara şiddet konusunda da iş yerindeki bir psikolojik yıldırmanın (mobbing) asla kabul edilmeyeceği belirtti.

"Kadını güçlendirmek adına iş birliğini önemsiyoruz"

Göktaş, toplantının ardından yayınladığı mesajında da Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 2. Türkiye Buluşması'nda Türkiye'nin kalkınmasında, gelişiminde ve yükselişinde emeği ve katkısı olan kadınlarla bir araya geldiklerini ve kadını güçlendirmek adına tüm paydaşlarıla iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmeyi önemsediklerini belirten bir açıklama yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)