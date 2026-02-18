Maliye'den yetkisiz döviz işlemlerine sıkı denetim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisiz döviz alım satımıyla mücadele etmek üzere kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Bakanlık tarafından 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında, yetkisiz döviz alım satım faaliyeti yürüten kişiler hakkında iki yaptırımın birlikte uygulandığı belirtildi.

FAALİYETİ DURDURMA VE PARA CEZASI UYGULANIYOR

Buna göre, söz konusu iş yerlerinin faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulurken, ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından idari para cezası uygulanıyor.

BU YIL ÖDENECEK CEZANIN ÜST SINIRI: 3,5 MİLYON TL

2026 yılı için idari para cezasının alt sınırı 719 bin 30 TL, üst sınırı ise 3 milyon 595 bin 198 TL olarak açıklandı.

859 İŞ YERİNİN FAALİYETİ DURDURULDU

Açıklamada, söz konusu yaptırımların yürürlüğe girdiği 2018 yılından bu yana toplam 859 iş yerinin faaliyetinin geçici veya sürekli olarak durdurulduğu ve ilgili kişiler hakkında idari para cezası uygulanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirimde bulunulduğu ifade edildi.

İŞ YERLERİ HAKKINDA YAPTIRIM KARARI

Son iki yıla ilişkin verilere de yer verilen duyuruda; 2024 yılında 193, 2025 yılında ise 147 iş yeri hakkında yaptırım uygulandığı bildirildi.

İHBAR YAPILACAK PORTALLAR

Bakanlık, yetkisiz (lisanssız) döviz alım satımıyla mücadele faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdürüldüğünü vurgularken konuya ilişkin ihbarların, CİMER ve e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan “Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu” hizmeti aracılığıyla alındığını duyurdu.