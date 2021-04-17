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    Mardin’in köy peynirine yoğun ilgi var

    Mardin’in Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerine bağlı köylerde doğal otlaklarda koyun ve keçi sütünden yapılan köy peyniri yoğun talep görüyor.
    • İHA
    • 17.04.2021 - 12:54
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    Mardin’in köy peynirine yoğun ilgi var

    Mardin’in Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerine bağlı köylerde doğal otlaklarda koyun ve keçi sütünden yapılan köy peyniri büyük rağbet görüyor. Mardin’in köylerinde üretilen peynir İstanbul başta olmak üzere bir çok kente gönderiliyor.

    Derik, Mazıdağı ve Kızıltepe’nin yüksek kesimlerinde bulunan Meşeli, Yalınağaç, Konur, Çayönü, Gürmeşe, Uzunkaya gibi köylerde doğal otlaklarda otlayan koyun ve keçilerin sütünden üretilen köy peyniri başta İstanbul olmak üzere bir çok şehre gönderiliyor. Tuzda samura yaparak hazırlanan peynir kahvaltılık olarak tüketilirken kilogramı 20-25 liradan satılıyor.

    Mardin’in köy peynirine yoğun ilgi var #1

    PEYNİRLER DOĞAL

    Köy peynirini İstanbul’a gönderen market işletmecisi Ramazan Kurtoğlu, “Bu peynir yüzde yüz doğal ortamlarda otlanan keçi ve koyunlardan sağılan sütten üretiliyor. Bu peyniri biz burada tekrar tuzlayıp kaplarda hazır hale getiriyoruz. Peyniri İstanbul’a, Şırnak’a gönderiyoruz. Taze peynir, samura peynir, yoğurt kim ne istiyorsa onlara gönderiyoruz. Bunun hepsi doğaldır, katkısızdır. Köy peynirine olan talepten ve fiyatından çok memnunuz. İnşallah önümüzdeki yılda köy peyniri fiyatları bu şekilde devam eder.” dedi.

    Mardin’in köy peynirine yoğun ilgi var #2

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