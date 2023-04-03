Mart ayı imalat sanayi PMI 50,9’a yükseldi İSO PMI verisi, faaliyet koşullarındaki güçlenmenin, Aralık 2021’den beri en yüksek orana ulaştığını gösterdi.

AA

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Mart ayı Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) belli oldu.

Bir önceki aya göre ılımlı bir iyileşme

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İSO Türkiye İmalat PMI, martta 50,9’a yükselerek imalat sektörünün faaliyet koşullarında bir önceki aya göre ılımlı bir iyileşmeye işaret etti.

10 sektörün beşinde büyüme

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporuna göre martta anket kapsamında takip edilen 10 sektörün beşinde üretim şubattaki yavaşlamanın ardından yeniden büyümeye geçti.

Tekstil büyüyen sektörlerden biri

Bu sektörler tekstil, ağaç ve kağıt ürünleri, makine ve metal ürünler, elektrikli ve elektronik ürünler ile kara ve deniz taşıtlarından oluştu.

En güçlü artış ise son üç aydır ilk kez büyüme kaydeden tekstilde yaşandı. En belirgin azalma ise gıda ürünleri sektöründe gerçekleşti.

En belirgin azalma ise gıda ürünleri sektöründe gerçekleşti.

10 sektörden sadece dördünde yeni siparişler arttı

Mart ayında 10 sektörden sadece dördünde yeni siparişlerin artması, talepteki gelişmelerin üretimdeki kadar pozitif olmadığına işaret etti.

Yeni siparişlerde en hızlı iyileşme kara ve deniz taşıtları sektöründe gerçekleşti. Ağustos 2021’den bu yana en yüksek oranda gerçekleşen bu yükseliş aynı zamanda üretim, istihdam, satın alma faaliyetleri ve stoklarda da artışa yol açtı.