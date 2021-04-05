Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, geçen aya ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin bugün ödeneceğini ifade etti.

ÖDEMELER, BANKA VE IBAN BİLGİSİ BULUNMAYANLAR İÇİN PTT ARACILIĞI İLE YAPILACAK

Bakan Selçuk, ödemelerin vatandaşların banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.