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    MASAK, THODEX'in tüm hesaplarına bloke koydu

    MASAK, THODEX'in tüm hesaplarına bloke koydu

    MASAK, kripto para firması THODEX'in tüm hesaplarına bloke koyduğunu açıkladı.
    • AA
    • 22.04.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 17:10
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    Yerli kripto para borsası THODEX'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in, en az 2 milyar dolarlık (16.4 milyar TL) kripto parayla İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına kaçtığı öğrenilmişti.

    Yapılan incelemeler sonucunda Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği belirlenmiş, ve hakkında ekiplerce soruşturma başlatılmıştı.

    MASAK DEVREYE GİRDİ

    Yaşanan bu olayın ardından devreye Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) girdi.

    MASAK, kripto para borsası THODEX'in Türkiye'deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koydu.

    MASAK, THODEX in tüm hesaplarına bloke koydu #1

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