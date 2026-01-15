MediaMarkt Startup Challenge 2026’nın birincisi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MediaMarkt Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla bu yıl sekizincisini düzenlediği MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları açıklandı.

Tenity partnerliğiyle, Google, Index Grup ve BNP Paribas Cardif’in desteğiyle gerçekleştirilen yarışmada, 22 ülkeden 264 girişim değerlendirildi.

Finale kalan 10 girişim projelerini jüri karşısında sunarken, birincilik ödülünü Graffiti kazandı.

YAPAY ZEKÂ ODAKLI ÇÖZÜMLER ÖNE ÇIKTI

MediaMarkt Startup Challenge 2026’nın kazananı, fiziksel mağazalarda müşterilerin doğru ürünü seçmesine yardımcı olan yapay zekâ destekli mağaza içi asistanlar geliştiren Graffiti oldu.

Yarışmada, anında yanıt veren yapay zekâ destekli müşteri destek asistanı projesiyle Punchline.ai ikinci, satın alma taleplerini ve tedarikçi bulma süreçlerini otomatikleştiren yapay zekâ ajanlarıyla Eluvium ise üçüncü sırada yer aldı.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ İLK KEZ VERİLDİ

Yarışmada bu yıl ilk kez verilen Jüri Özel Ödülü, yüzde 100 geri dönüştürülebilir biyo-kompozit malzemelerden 3D yazıcı teknolojisiyle mobilya ve iç mekân ürünleri üreten sürdürülebilir girişim Factory of Us’a takdim edildi.

“PERAKENDENİN GELECEĞİ İŞ BİRLİKLERİYLE ŞEKİLLENECEK”

Yarışmanın açılış konuşmasını yapan MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, perakendenin geleceğinin büyük şirketler ile girişimcilerin uzun soluklu ve sürdürülebilir iş birlikleriyle şekilleneceğini vurguladı.

Acar, “Sekiz yıldır sürdürdüğümüz Startup Challenge ile girişimciler bizim ölçeğimizden güç alırken, biz de onların çevikliğinden ve yaratıcılığından besleniyoruz. Bu süreçte 1.456 startup’ı değerlendirdik, 83’ü projelerini sahnede sundu ve 15’i MediaMarkt mağazalarında Proof of Concept çalışmaları gerçekleştirdi. BuyBuddy, Udentify ve Wastespresso gibi projelerle sektörümüzü dönüştürdük.” dedi.

“YARIŞMADAN ÖTE BİR İŞ BİRLİĞİ PLATFORMU”

Tenity Ülke Müdürü Sabina Babayeva ise MediaMarkt Startup Challenge’ın yalnızca bir yarışma değil, güçlü bir iş birliği platformu olduğuna dikkat çekerek, “Sekiz yıldır girişimler ile MediaMarkt arasında hayata geçen pek çok yenilikçi projeye tanıklık ettik. Bu platform aracılığıyla hem girişim ekosistemini destekliyor hem de sürdürülebilir iş birlikleri için alan yaratıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR 22 ÜLKEDEN GELDİ

MediaMarkt Startup Challenge 2026’ya bu yıl 22 ülkeden toplam 264 startup başvurdu. Girişimler; perakende satış teknolojileri, satış sonrası teknolojiler, kurumsal dijitalleşme ile çalışan deneyimini güçlendirme ve sürdürülebilirlik ile çevresel etki çözümleri başlıkları altında değerlendirildi. Başvuruların 76’sı perakende satış teknolojileri, 86’sı kurumsal dijitalleşme, 44’ü sürdürülebilirlik ve çevresel etki çözümleri, 46’sı ise satış sonrası teknolojileri alanında yoğunlaştı. Farklı alanlardan 12 girişim de değerlendirmeye alınan projeler arasında yer aldı.