Mehmet Fatih Kacır: 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin paylaşımda bulunarak, Türkiye'nin uzay ekonomisi hedefine dair bilgi verdi.

AA

Türkiye, uydu üretiminde elde ettiği tecrübeyi yeni projelere taşımaya hazırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, programda en önemli hedeflerden birisinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunu aktardı.

Kacır, Milli Uzay Programı'nın uzay sanayiini geliştirmek hedefini, 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alınması şeklinde aktardı.

"Ankara'da 'Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kuracağız"

Kacır, Milli Uzay Programı'ndaki hedefleri belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:

Uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacağız. Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz. 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Ankara'da 'Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kuracağız. Özel sektörü destekleyeceğiz. Küresel projelerde rol alacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)