Mehmet Muş: ABD şirketlerini ağırlamaya hazırız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'yi üretim, ihracat veya bölgesel yönetim merkezi olarak konumlandırmak isteyen ABD şirketlerini ağırlamaya hazır olduklarını belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyince (TAİK) 12'nci Türkiye Yatırım Konferansı düzenlendi.

ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın binasında gerçekleştirilen konferansa katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınının, tedarik zinciri darboğazlarının ve üçüncü dalga lojistik sorunların küresel ekonomiyi önemli ölçüde bozduğunu anlattı.

"Yaşanan son gelişmeler, ortaklık ve iş birliğinin önemini kanıtladı"

Ukrayna'daki savaş ve etkilerinin de küresel ekonomideki zorlukları daha karmaşık hale getirdiğini belirten Muş, küresel belirsizliklerin etkilerinin uzun süre devam edebileceği konusunda uyarıısında bulunarak, "Küresel ve bölgesel olarak yaşanan son gelişmeler, ortaklık ve iş birliğinin önemini bir kez daha kanıtladı." diye konuştu.

Dijital araçlar birincil kaynak oldu

AA'nın haberine göre, gelecekte dijital ve yeşil ekonominin önemli olacağını vurgulayan Muş, dijital araçların ticareti daha güvenli ve daha az maliyetli hale getirmek için birincil kaynak haline geldiğini dile getirdi.

Muş, Türkiye'nin ABD ile 2020'nin başından bu yana çok verimli bir dijital diyalog süreci olduğuna işaret ederek, "Her iki ülkeden özel sektörün katılımıyla birlikte yapay zeka, veri, 5G, siber güvenlik ve blockchain gibi konulara odaklanıyoruz. Bu diyaloğun bir sonraki adımı olarak, Şubat 2023'te yüz yüze bir workshop çalışması gerçekleştireceğiz." dedi.

"Yeşil ekonominin büyümesini teşvik edecek politikalara ihtiyaç var"

Yeşil dönüşümün de bir ihtiyaçtan ziyade zorunluluk haline geldiğini belirten Muş, "Sadece iklim değişikliğini hafifletecek ve iklim değişikliğine uyum sağlayacak politikalara değil, aynı zamanda yeşil ekonominin büyümesini teşvik edecek politikalara da ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bölgesel iş birliği önemli

Bölgesel iş birliğinin giderek daha önemli hale geleceğini vurgulayan Muş, "ABD ile ortaklığımız konusunda, ikili ilişkilerimizi mümkün olan her alanda geliştirmek için ortak bir çıkarımız olduğuna kuvvetle inanıyoruz." diye konuştu.

Muş, "Türkiye'yi üretim, ihracat veya bölgesel yönetim merkezi olarak konumlandırmak isteyen ABD şirketlerini ağırlamaya hazırız." dedi.

Türkiye'nin büyümesi, geniş üretim olanakları, nitelikli insan sermayesi ve modern altyapısıyla sayısız fırsatlar sunduğuna işaret eden Muş, "Gelecek vizyonumuzun bir parçası olarak, daha iş birlikçi ve liberal bir iş ortamı oluşturmaya tamamen kararlıyız." diye konuştu.

Türkiye için metaverse fırsatı

Meta Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkanı Derya Matraş da dünyanın dört bir yanındaki 210 milyondan fazla aylık aktif Facebook kullanıcısının, Türkiye'deki işletmelerin en az bir tanesiyle bağlantı kurduğunu aktardı.

Türkiye’deki insanların yüzde 80'inin ise Facebook üzerinden ülkedeki en az bir işletmeyle bağlantı kurduğunu belirten Matraş, "Metaversenin önümüzdeki on yılda 1 milyar kişiye ulaşacağını ve dijital ticarette yüz milyarlarca dolara ev sahipliği yapacağını düşünürsek, metaversenin sunduğu yeni fırsatlardan yararlanarak Türkiye'de de yeni istihdam alanları ve iş fırsatları çıkabileceğine inanıyoruz." dedi.

Matraş, Türkiye'deki her boyuttaki işletmenin yerel ve uluslararası ölçekte büyümesine yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.