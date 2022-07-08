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    Mehmet Muş: Almanya ile ticari ilişkilerimizi daha üst seviyelere yükselteceğiz

    Ticaret Bakanı Muş, Twitter'dan yayınladığı mesajında Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından Almanya'nın önemli firmalarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.
    • 08.07.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 17:20
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    Mehmet Muş: Almanya ile ticari ilişkilerimizi daha üst seviyelere yükselteceğiz

    Almanya, en fazla ihracat yaptığımız ülke olarak dış ticarette ön plana çıkıyor.

    İhracattaki payı artırmak için farklı pazarlar hedeflense de ilişkilerin en yoğun olduğu ülkelerle de mevcut ticareti geliştirmenin yolları aranmaya devam ediliyor.

    "Almanya'nın önde gelen firmalarıyla bir araya geldik"

    AA'nın haberine göre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin önemli ticaret ortaklarından biri olan Almanya'nın önde gelen firmalarıyla Bakanlığımızda bir araya geldik. Almanya ile ticari ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Mehmet Muş: Almanya ile ticari ilişkilerimizi daha üst seviyelere yükselteceğiz #1


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