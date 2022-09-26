Mehmet Muş: Hizmet ihracatımız, 2021'de yüzde 62 arttı

Ticaret Bakanı Muş, hizmet ihracatının, 2021 yılında 58 milyar dolara yaklaştığını, 2022'nin ilk 7 ayında ise 42 milyar dolara ulaştığını belirterek 68,5 milyar dolarlık hedefi aşacağını belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Lansmanı ve Prefinansman Modeli Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

"Hizmet ihracatımız, 2021 yılında 58 milyar dolara yaklaştı"



Mehmet Muş, burada yaptığı temaslarda: "Hizmet ihracatımız, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 62 oranında artış kaydederek 58 milyar dolara yaklaşmış ve hizmetler dengesi 26,7 milyar dolar fazla vererek cari açığa olumlu katkı sağlamıştır.

2022'nin ilk 7 ayında, hizmet ihracatı 42 milyar dolara ulaştı



Bu yılın ilk 7 ayında da, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında artış kaydederek 42 milyar dolara ulaşmıştır.

Hizmet ihracat hedefi aşılacak

Elde ettiğimiz bu ivmeyle hizmet ihracatında yılsonu hedefimiz olan 68,5 milyar doları aşmayı öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.



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