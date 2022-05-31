Mehmet Muş: İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu

Mehmet Muş: İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu

TÜİK'in açıkladığı yüzde 7,3'lük ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Muş, mesajında ihracatın büyümeye yaptığı katkıyı vurguladı.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü. Bu büyüme rakamı ile birlikte sektörlerin katkıları da yüzde olarak paylaşıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, ocak-mart dönemindeki net ihracatın büyümeye katkısının 3,46 puan olduğunu belirterek, "Bu güçlü büyümenin yaklaşık yarısı net ihracattan geldi. İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

"Güçlü büyümenin yüzde 47'si net ihracattan geldi"

Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Muş, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 3,46 yüzde puan oldu. Bu güçlü büyümenin yaklaşık yarısı (yüzde 47'si) net ihracattan geldi. İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu."