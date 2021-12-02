Mehmet Muş: Kasım ayı ihracatında rekor kırıldı

Bakan Muş, ihracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını bir basın toplantısıyla açıkladı.

EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT

Bakan Muş "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız" diyerek ihratta gelinen noktayı belirtti.

"PANDEMİ ÖNCESİNİN ÇOK ÜZERİNE ÇIKILDI"

Muş "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu" diyerek, bununla pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkıldığına işaret etti.

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