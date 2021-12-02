Euro
15.2144
1%
Dolar
13.4156
0.82%
Altın
766.84
0.72%
Borsa
1.871
0.73%
Bitcoin
775.205
0.66%
BTXN Coin
50.18
-1.99%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Mehmet Muş: Kasım ayı ihracatında rekor kırıldı

    Bakan Muş, ihracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.
    • AA
    • 02.12.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 11:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmet Muş: Kasım ayı ihracatında rekor kırıldı

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını bir basın toplantısıyla açıkladı.

    EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT

    Bakan Muş "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız" diyerek ihratta gelinen noktayı belirtti.

    "PANDEMİ ÖNCESİNİN ÇOK ÜZERİNE ÇIKILDI"

    Muş "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu" diyerek, bununla pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkıldığına işaret etti.

    AYRINTILAR GELECEK...

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir