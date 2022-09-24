Ticaret Basanı Muş, Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi'nin açılışında, oyun yazılımcılarına ciddi destekler olduğunu belirtti.

Güngören Belediyesi tarafından "3. Binyılı İnşa Et" mottosuyla, Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yazılımın Türkiye açısından önemine değinerek, "Bizim özellikle oyun ve yazılım ihracatçılarına yönelik çok ciddi teşviklerimiz ve desteklerimiz var. Destek kalemlerimizin en büyük kısmını da yazılıma ayırmış vaziyetteyiz." ifadesini kullandı.

Oyun yazılımı yapanlara nasıl ihracat yapacakları öğretilecek

Bakan Muş, yazılımın Türkiye açısından önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buradan oyun geliştirip bunu yurt dışına satan, ihraç eden çok fazla gencimiz var. Ben buradaki kursiyerler toplandıktan sonra biz bakanlık olarak buradaki arkadaşlara da bir bilgilendirme de yapabiliriz. Yani buralara nasıl müracaat edecekler? Bakanlığın desteklerinden nasıl istifade edecekler? Nasıl faydalanacaklar? Hem ülkeye, bu bir kazanım olarak gelir hem de kendilerinin kariyerlerinde önemli bir avantaj sağlamış olur diye düşünüyorum."

Mehmet Muş: Oyun ve yazılım ihracatçılarına ciddi teşvik ve destek var VİDEO





"Yazılım, geleceğin mesleği"

AA'nın haberine göre, Muş, Alt+Tab Kuluçka Merkezi'nin gençlerin kursiyerlerin gelişimine ciddi katkı sunacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer burası ciddi anlamda rağbet görürse mutlaka belediyemiz daha farklı bir mekanı ileride tasarlayacaktır. Yazılım, geleceğin mesleği şu an bile bu kullandığımız mikrofondan şu an yapılan kayıtlara kadar pek çok alanı domine ediyor. Dolayısıyla azalacak bir trendi yok. Artarak devam edecektir. Hayatımızın her alanında yazılım olacaktır. Otomatik kapının açılışından klimanın çalışmasına kadar kablosuz mikrofonlardan telefonların kayıt almasına kadar bilgisayarlara kadar hayatın pek çok alanını domine eden bir alan burası."

Üçer aylık eğitimler verilecek

100 kişilik çalışma alanı, 70 kişilik konferans salonu, oyun ve dinlenme alanı, dört adet toplantı odası, 150 metrekare ortak alana sahip olan Alt-Tab Yazılım Kuluçka Merkezi'ne başvurular online olarak kabul edilecek. Her üç ayda bir 7 kişiden oluşan 16 ekip merkeze kabul edilecek. Ekipte yer alacak kişiler 17-30 yaş arasında olacak.