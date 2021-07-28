Mehmet Muş: Ticaret hacmimizi en kısa zamanda 500 milyon dolar seviyesine ulaştırabileceğiz

Ticaret Bakanı Muş, Türkiye-Angola İş Forumu'nda ticaret hacmimizi en kısa zamanda 500 milyon dolar seviyesine ulaştırabileceğimizi düşündüğünü belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun katılımıyla Congresium Ankara'da düzenlenen Türkiye-Angola İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını sürecinin başlangıcından bu yana böyle bir etkinliği ilk defa yüz yüze gerçekleştirdiklerine işaret etti.

"ANGOLA İLE TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Muş, 2003 yılından beri uygulanan "Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi"nin, kıta ile ilişkilerin çok boyutlu bir yaklaşımla geliştirilmesini sağladığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"2003 yılında Türkiye-Afrika ticaret hacmi 5 milyar 400 milyon dolar seviyelerinden 2020 yılına gelindiğinde 25 milyar 300 milyon dolara ulaşmıştır. Kıtaya ihracatımız 2 milyar 100 milyon dolardan 15 milyar 200 milyar dolara, yaptığımız ithalat ise 3 milyar 300 milyon dolardan 10 milyar 100 milyon dolara yükselmiş durumdadır. 18 yılın sonunda Afrika'daki yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar doları aşmış, Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin büyüklüğü ise kümülatif olarak 70 milyar doları geçmiştir. Halihazırda, Afrika'nın 43 ülkesinde büyükelçiliğimiz, 26 ülkesinde ise ticaret müşavirliğimiz bulunmaktadır. Türk Hava Yolları, kıta genelinde 58 noktaya uçmaktadır. Önümüzdeki dönemde de 'kazan-kazan' ilkesi ve eşit ortaklık temelinde iş birliğimizi her alanda geliştirmek istiyoruz."

250 MİLYON DOLAR TİCARET HACMİ ARTIRILACAK

Ticaretin iki ülke arasındaki büyük potansiyeli yansıtacak seviyeye gelmesi için karşılıklı fayda ilkesi çerçevesinde çaba sarf edilmesi gerektiğine işaret eden Muş, 2020'de 250 milyon dolar olan ticaret hacmini daha ileriye taşımak için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

TİCARET HACMİNİN 500 MİLYON DOLARA ULAŞTIRILMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ifade ettiği ticaret hacmini en kısa zamanda 500 milyon dolar seviyesine ulaştırma hedefine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bu hedefe ulaşılacaktır. İki ülkenin potansiyeli dikkate alındığında bu hedef çok kısa zamanda yakalanacaktır. Bugün ayrıca huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dün verdiği müjdeyi de tekrarlamak istiyorum. Bu en üst düzey ziyaret programının bir iade-i ziyareti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mız başkanlığında iş adamlarımızın da dahil olduğu geniş bir heyetle ekim ayında Angola'da olacağız. Yapacağımız bu ziyaretin ikili ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacağından ve yakaladığımız ivmeyi sürdüreceğinden eminim."

Angola'da tarımsal işleme, madencilik ve tekstil gibi sektörlerin potansiyel arz ettiğini belirten Muş, bunun yanında enerji santralleri ve elektrik iletim altyapılarının inşası ve modernizasyonu, elektrik dağıtım hizmetleri gibi alt sektörlerin muazzam potansiyelleriyle öne çıktığını dile getirdi.

"TOSYALI HOLDİNG YATIRIMI 'BAYRAK TAŞIYICI' PROJE OLACAK"

Bakan Muş, Angola'da şu anda madencilik, un sanayisi, ilaç ve gübre sektörü başta olmak üzere bazı Türk yatırımlarının gündemde olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Ayrıca tekstil, savunma sanayi, şehir atıkları yönetimi, hazır giyim perakendeciliği ve akaryakıt depolama sektörlerinde iş birliklerinin gündemde olduğunu memnuniyetle kaydetmek isterim. Burada madencilik sektöründe gündemde olan bir projeye özellikle değinmek istiyorum. Tosyalı Holding, demir cevheri madeni projesini hayata geçirmek için çalışmaları hızlandırdı. Ekim ayında bu çalışmalar daha da ivme kazanacak. Zira bu proje tamamlandığında Türkiye-Angola ekonomik ilişkilerinin 'bayrak taşıyıcı' projesi haline gelecek, aynı zamanda Angola'nın sanayileşme ve kalkınma hamlesine önemli bir katkı sağlayacak. Tosyalı, ciddi birikim ve 'know how'u da ülkeye götürmüş olacak. Önümüzdeki dönemde, bu ve bunun gibi büyük ve önemli projeler yoluyla iş birliğimizin güçlendirilmesi hususunda Angolalı mevkidaşımla mutabık kaldık."

MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNDE İKİLİ İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK

Müteahhitlik sektörünün ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemine işaret eden Muş, Türk firmalarının şimdiye kadar Angola'da 809 milyon dolar değerinde 5 proje üstlendiğini söyledi.

Muş, "Önümüzdeki dönemde de Türk müteahhitlerinin, Angola'daki demir yolu, havalimanı, liman, köprü veya su dağıtım-iletim hatları gibi birçok altyapı projelerinde rol alabileceğine ve bu rakamların çok daha yüksek seviyelere çıkacağına inanıyorum." dedi.

"UÇAK SEFERLERİ İLİŞKİLERİMİZE İVME KAZANDIRACAK"

Bakan Muş, ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemi bulunan karşılıklı uçak seferlerine de değinerek şunları ifade etti:

"Bu noktada, İstanbul ve Luanda arasında doğrudan yolcu ve kargo seferlerinin başlaması, ilişkilerimize ivme kazandıracaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti bu alanda uzun zamandır beklenen somut adımın atılmasına vesile olmuştur. İnanıyorum ki İstanbul-Luanda-İstanbul uçuşları iş insanlarımız arasındaki temasları artıracak, ülkelerimiz arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştirecektir. Bugün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile Angola Özel Yatırım ve İhracatın Teşviki Ajansı arasında imzalanan mutabakat zaptının da iş insanlarımız arasındaki temas ve ilişkilerin kurumsallaştırılması ve geliştirilmesi açısından son derece işlevsel olacağına yürekten inanıyorum."