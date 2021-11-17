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Türkiye ekonomisi birinci ve ikinci çeyrekte büyüyerek rekor kırdı

Türkiye ekonomisi birinci ve ikinci çeyrekte büyüyerek rekor kırdı

Bakan Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin, 2021 yılının ilk çeyreği ile ikinci çeyreğinde gerçekleştirdiği büyüme ile rekor elde ettiğini duyurdu.