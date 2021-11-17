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- Türkiye ekonomisi birinci ve ikinci çeyrekte büyüyerek rekor kırdı
Türkiye ekonomisi birinci ve ikinci çeyrekte büyüyerek rekor kırdı
Bakan Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin, 2021 yılının ilk çeyreği ile ikinci çeyreğinde gerçekleştirdiği büyüme ile rekor elde ettiğini duyurdu.
- DHA
- 17.11.2021 - 11:07
- Güncelleme : 17.11.2021 - 11:48
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, cari açık ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Mehmet Muş, hedeflerinin, cari açık sorununu gündemden kalıcı olarak çıkarmak olduğunu söyledi.
2021 YILINDA REKOR BÜYÜME
Ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapan Bakan Muş, Türkiye'nin 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüdüğünü belirterek rekor kaydedildiğini açıkladı.
Bakan Muş, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
"Türkiye ekonomisi 2021 Eylül itibarıyla 1 milyon 600 bin istihdam yarattı. 2021 Ocak-Ekim dönemi ihracat rakamı 181.8 milyar dolar. İhracatın ithalatı karşılama oranı ekimde yüzde 93,4.
Yıl sonunda, Orta Vadeli Ekonomi Planı hedefimiz olan 21 milyar dolardan daha düşük cari açık vereceğimizi değerlendiriyoruz."