Bakan Mehmet Muş, TOBB'un töreninde "Yakın gelecekte, farklı alanlara ve sektörlere odaklanan yeni destek mekanizmalarımızı sizlerle paylaşma fırsatı bulacağız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, "TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni" gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, törende yaptığı konuşmada, girişimciliğin, ekonomik gelişme ve kalkınmanın can damarı olduğunu ifade ederek, bir ülkede girişimci sayısı ve buna bağlı olarak kurulan şirket sayısı arttıkça, ekonomik büyümenin de ivme kazandığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKETİ SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ"

Girişimciliğin aynı zamanda bir yenilik geliştirmek ve bir değişime öncülük etmek demek olduğunu vurgulayan Muş, ödül almaya hak kazanan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, girişimciliğin ve sağlıklı rekabetin önemini kavramış, yeni fikirleri hayata geçirmiş ve sektöründe öncü hale gelmiş oyuncular olduğunu bildirdi.

Mehmet Muş: Yeni destek mekanizmalarımızı paylaşacağız VİDEO



"TÜM ŞİRKETLERİMİZİ MİLLİ SERVETİMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Muş, "Dikkate değer büyüme performansları gösteren şirketlerimizin ödüllendirildiği bu etkinliği, firmalarımızın hem yurt içinde hem de yurt dışında daha da görünür hale gelmelerine katkı sağlaması bakımından da oldukça değerli buluyorum. Biz başta bu 100 şirket olmak üzere tüm şirketlerimizi ve markalarımızı milli servetimiz olarak görüyoruz. Bu şirketler büyüdükçe ekonomimiz büyüyecek, ekonomimiz büyüdükçe ülkemiz dünya ekonomisi içinde daha üst sıralara tırmanmış olacaktır." diye konuştu.

"İSTİŞAREYE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Bakan Muş, geçen yıl hem ekonomik büyümede hem de ihracatta önemli başarılar elde ettiklerine dikkati çekerek, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında konumlanmasını sağlamanın en temel hedefleri olduğunu dile getirdi. Bu hedefe ulaşmak için atılması gereken her adımı reel sektörle birlikte atmaya devam edeceklerini belirten Muş, istişareye büyük önem verdiklerini söyledi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Bakan Muş, konuşmaların ardından, 2017-2019 yıllarında başvuranlar arasında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Söz konusu listede ilk sırada Tripenia Bilişim Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret AŞ, ikinci sırada Türktem Bilişim Yemekçilik Temizlik İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, üçüncü sırada Finder Yangın Güvenlik Elektronik Sistemler Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ yer aldı.

ÜLKE GENELİNDEN 13 KAT DAHA HIZLI BÜYÜDÜLER

Rakamlar, Türkiye 100 şirketlerinin Türkiye’den 13 kat hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Türkiye 100 şirketleri tek bir şirket gibi kabul edildiğinde; 2019 yılı toplam cirosu 6,47 milyar lira, 2019 yılı ortalama cirosu 64,7 milyon lira.

2020 yılındaki toplam istihdam 11 bin 339 kişi, şirket başına ortalama istihdam ise 113 kişi oldu.

2017-2019 dönemindeki ortalama büyüme oranı ise yüzde 498 olarak görüldü.