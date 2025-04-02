Mehmet Şimşek: AB ile daha güçlü ve çok boyutlu iş birliklerine hazırız

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; Türkiye-AB iş birliği açısından önemli fırsatlar barındıran önemli bir toplantı hazırlığında.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (High Level Economic Diologue-HLED) Toplantısı, 6 yıl aradan sonra yarın Brüksel'de düzenlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bilgilerine göre, Türkiye ile AB arasında diyalog kanallarının geliştirilmesi amacıyla 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde HLED mekanizmasının kurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda bugüne 2016, 2017 ve 2019 yıllarında üç toplantı gerçekleştirildi.

Birinci ve üçüncü toplantılara Türkiye, ikinci toplantıya da Belçika ev sahipliği yaptı.

DİYALOG TEKRAR CANLANDIRILIYOR

Son olarak Aralık 2024'te AB Genel İşler Konseyi toplantısında diyaloğun yeniden canlandırılması kararlaştırıldı. Bu karar, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de onaylanarak resmi zemine taşındı.

YENİ DÖNEMİN İLK TOPLANTISI 3 NİSAN'DA BRÜKSEL'DE

Bu çerçevede, yeni dönemin ilk toplantısı 3 Nisan'da Brüksel'de düzenlenecek.

Açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Ekonomi ve Verimlilik Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos yapacak.

Toplantı, taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin ivmelenmesi ve stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi açısından önem taşıyor.

MEHMET ŞİMŞEK OTURUMA BAŞKANLIK EDECEK

Toplantı, iki ana bölümden oluşacak. Birinci bölümde, bakanlar düzeyinde Türkiye ve AB'nin makroekonomik görünümleri, rekabetçilik alanında atılabilecek adımlar ve yapısal reformlar masaya yatırılacak. Bu oturumlara Bakan Şimşek ve Komiser Dombrovskis eş başkanlık edecek.

İkinci bölümde de Türkiye ve AB iş dünyasının önde gelen temsilcileri, bakanlar ve komiserlerle bir araya gelerek ortak yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirecek.

FİNANS DEVLERİ DE KATILACAK

Toplantılara Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Kalkınma Konseyi Bankası gibi Avrupa merkezli finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de katılacak.

MEHMET ŞİMŞEK İKİLİ TOPLANTILAR GERÇEKLEŞTİRECEK

Bakan Şimşek, toplantılar kapsamında Dombrovskis ve Kos ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ilişkilerin geleceği ve olası iş birliği alanları ele alınacak.

"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN CANLANMASI ADINA ÇOK DEĞERLİ BİR ADIM"

Bakan Şimşek de toplantıların 6 yıl aradan sonra yeniden başlamasını, Türkiye-AB ilişkilerinin canlanması adına çok değerli bir adım olarak gördüğünü belirterek, "2016 yılında düzenlenen ilk toplantıya da eş başkanlık yapmış biri olarak, bu platformun yeniden hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyorum." dedi.

"AB ÜYELİĞİ TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK BİR HEDEF"

AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu vurgulayan Şimşek, ülke ihracatının yaklaşık yüzde 42'sinin AB ülkelerine yapıldığını, Türkiye'nin Birliğin en büyük 5'inci ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi.

"AB İLE DAHA GÜÇLÜ VE ÇOK BOYUTLU İŞ BİRLİKLERİNE"

Şimşek, küresel ticarette artan korumacı eğilimler ile e-ticaret, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarındaki gelişmelerin, güncellenmiş bir ticaret çerçevesini zorunlu kıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: