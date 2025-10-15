Mehmet Şimşek: Afet Yeniden İmar Fonu ile ilk finansmanı sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesinin yeniden inşası ve kalkınması için yoğun şekilde çalıştıklarını, Afet Yeniden İmar Fonu ile ilk finansmanı sağlandığını belirterek, "Böylece 2023 yılından itibaren deprem bölgesi için sağladığımız uygun koşullu dış kaynak 7,3 milyar dolara ulaştı." şeklinde açıklamada bulundu.

Deprem bölgesinin ayağa kalkması için oluşturulan Afet Yeniden İmar Fonu faaliyete geçti.

Fon, deprem bölgesinde yürütülen projelerde kullanılmak üzere 485 milyon euroluk ilk finansmanını sağladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem harcamaları için 2023 yılından bugüne kadar yurt dışından 7,3 milyar dolar finansman temin etti.

"UYGUN KOŞULLU DIŞ FİNANSMAN SAĞLAMA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de "Deprem bölgesinin ekonomik kalkınması ve yeniden inşasına destek verilmesi için uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız sürecek." dedi.

ANLAŞMA İMZALANDI

Fon vasıtasıyla sağlanan ilk krediye ilişkin anlaşmalar da imzalandı. Bu kapsamda, deprem bölgesinde yürütülen projelerde kullanılmak üzere Abu Dhabi Commercial Bank öncülüğünde, Doğan Yatırım Bankasının desteğiyle 485 milyon euroluk uygun koşullu finansman sağlandı.

DEPREM KONUTLARININ İNŞASI İÇİN KULLANILACAK

Temin edilen kaynak, konut inşası başta olmak üzere deprem bölgesinin hızlı şekilde ayağa kaldırılması için yürütülen projelere aktarılacak.

Böylece, Bakanlık tarafından uluslararası finansman kaynaklarından deprem harcamalarına yönelik 2023 yılından bugüne kadar 7,3 milyar dolar dış finansman sağlandı.

"FON FAALİYETLERİNİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE YERİNE GETİRECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesi için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonunun kurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: