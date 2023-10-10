Mehmet Şimşek: Aylık enflasyon önümüzdeki aylarda yıllık ise 2024 Haziran'da düşecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, katıldığı programda Türkiye'nin maliye ve para politikasındaki gelişmeleri aktararak, enflasyonun düşüş için tarih verdi.

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ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber'de Türkiye ekonomisini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, para politikasında güçlü adımlar atıldığını belirterek, enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru gelindiğini belirtti.

Şimşek, Türkiye ekonomisini değerlendirirken küresel anlamda yaşanan olumsuz gelişmelerden etkilenildiğini aktararak, içinde bulunulan durumda rüzgarın arkadan esmediğini dile getirdi.

Bakan Şimşek, enflasyonda aylık bazda önümüzdeki aylarda başlayacağını yıllık bazda düşünün etkisinin 2024'ün yarısında görüleceğini ancak aylık enflasyonun düşüşünün etkisinin hemen görülebileceğini anlatarak şöyle konuştu:

Maliye politikasında önleyici tedbirler aldık. Para politikası gecikmeli devreye giriyor, bugün aldığımız tedbirlerin etkisi aylar sonra kendisini gösteriyor, sonuçlarını almamız zaman alacak. Bir yıl sonraki enflasyonu çıpalayacak, onu bir şekilde yatırımcıları ikna edecek bir para politikası duruşuna geçeceğiz dedik ve o noktada gerekeni yaptık. Yapısal reformları bir takvime bağladık.

"Türkiye'ye ilgi büyük"

Yabancı yatırımcının ülkeye gelmesi ile ilgili de açıklama yapan Şimşek, şu bilgileri aktardı:

3 gün boyunca toplantılar yaptık. 100'ün üzerinde yatırımcıyla yoğun temaslarımız oldu. Türkiye büyük bir piyasa. Potansiyeli güçlü olan bir ekonomi. Türkiye'ye ilgi büyük. Algıda ciddi bir iyileşme var. Algıda ciddi bir iyileşme var. Bizim programın ana hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme, hedefe ulaşırken fiyat istikrarı, yani enflasyonun düşük tek hanelere düşürülmesi, rezerv birikimi ve KKM'den çıkış gibi, birbirini destekleyen bütüncül bir yaklaşım var. Program önemli bir fırsat içeriyor, bu nedenle bütün kesimlerden, yatırımcılardan ilgi çok yoğun. Önümüzdeki dönemde ilginin yoğunlaşmasını bekliyoruz, çünkü uygulama anlamında programın erken aşamasındayız.

"Çatışmanın başka bölgelere sirayet etmemesi önemli"

Bakan Şimşek yaşanan İsrail-Filistin gerginliğinin petrol fiyatlarını nasıl etkileyeceğine dair soruyu şöyle yanıtladı:

Çatışmanın başka bölgelere sirayet etmemesi önemli, kalıcı tarzda 1970'lerde görülen bir petrol krizi öngörmüyorum. Ama kısa vadede tedirginliğe yol açıyor bu da olumsuz bir faktör. Biz OVP ile ülkemizin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmaya çalışıyoruz.

"Kur Korumalı Mevduattan çıkış başladı"

Kur Korumalı Mevduattan (KKM) çıkışın başladığını ve TCMB'nin bu konuda önlemler alındığını dile getiren Bakan Şimşek, en büyük önceliğin yatırım ve ihracat olduğunu belirtti.

Emekliler öncelikli konu

5 bin TL emekli ikramiyesi için bütçenin sonuna kadar zorlandığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konuda da şu açıklamayı yaptı:

Bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi önceliklendireceğiz.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Merkez Bankası'nın rezervleri güçleniyor. TCMB'nin ortaya koyduğu bazı makro ihtiyati tedbirler var, rezerv birikimi ile ilgili çalışma devam ediyor, 22 milyar doların üzerinde artış var, net rezervlerde de ciddi artış var, devam edecek, ama piyasa koşullarının el verdiği ölçüde.

Cari açık daralacak, neden daralacak çünkü biz büyümede yeniden dengelenme sürecindeyiz. Büyüme iç talep kaynaklaydı, ihracatı destekleyerek yeniden dengelemeye çalışıyoruz. İhracatçımızın ihtiyaç duyduğu tüm kaynakları seferber ettik. Bankacılık sektöründeki kaynakları, kamunun kaynakları, bütün imkanlarımızı ihracat için seferber ettik.

Dış ticaret açığı ve cari açık azalacak çünkü büyümede dengelenme ithalatı azaltacak. Bu sene altın ithalatı 30 milyar doların üzerinde, bu negatif reel faizlerden kaynaklanıyor. Para politikasındaki rasyonelleşme ile birlikte altına olan talebin azalacağını düşünüyoruz.

Gabar'daki petrol devreye girmeye başladı, 2025 sonunda günlük 100 bin varile varacak, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10'ununu Gabar'dan elde edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda petrol, doğalgaz üretimi ile dışa bağımlılığımız azalacak, enerjide yeşil dönüşümle bağımlılığımız azalacak.

Altın ithalatının normalleşmesi ile milli gelire oran olarak başlangıçta en az yüzde1 azaltacak, dolayısıyla cari açığın azalması ile birlikte rezerv birikiminin hızlanacağını düşünüyoruz. Finans dışı reel sektör döviz yükümlülüklerini azalttı.

TL'nin bu saatten sonra kalıcı olarak değer kaybı için bir sebep kalmayacak, reel faiz patikasına girmiş durumdayız. Geriye dönük enflasyona değil, geleceğe dönük enflasyona bakmamız lazım. Dış kaynak noktasında önemli mesafe kaydettik, enflasyonu çıpalayacak bir para politikasına geçiş yaptık.

Siyasi belirsizliklerin olmaması lehimize. Önümüzde programımızı uygulayacak 4,5 yıldan fazla zamanımız var.

Merkez Bankası'nın ekibi çok güçlü. Bir önceki enflasyon raporunda petrol fiyatlarına karşı bir öngörü vardı. O günden bugüne gelişmeler yaşandı. Merkez Bankası'ndaki arkadaşlar çok birikimli. Kısa sürede revizyon soru işareti bıraktı. Bir önceki rapordaki yıl sonu yüzde 65 enflasyon tahmininin değişeceğini sanmıyorum. Bu konu Merkez Bankası'nın kontrolünde.

Enflasyonda momentum kaybı aylık bazda önümüzdeki birkaç ay içinde başlayacak. Esas yıllık bazda kalıcı yüksek dozda dezenflasyon Haziran'dan itibaren başlayacak. Para politikasında aldığımız tedbirler gecikmeli yansıyacak, baz etkisi var, bu nedenle geçiş dönemi olacak.

Altını çizmek istiyorum, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmekte hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız kararlı, çünkü enflasyon yüksek, sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük engeldir. Geçmişte hükümetlerimiz enflasyonu tek haneye düşürdü ve uzun süre orada tuttu, ülkemizin kalkınmasına ivme kazandırdı, önümüzdeki dönemde aynı kararlılığı göstereceğiz, sadece sonuçları göstermemiz biraz zaman alacak.



Yatırımcı toplantıları için Abudabi, Doha ve Riyad’a gideceğim.