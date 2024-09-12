Mehmet Şimşek: Cari açık 20 milyar doların altına geriledi Yıllık cari açık hakkında bilgi veren Mehmet Şimşek, açığın 20 milyar doların altına düştüğünü belirtirken bu gelişmenin rezerv birikimine katkı sağladığını ifade etti.

Haber Merkezi

Türkiye, enflasyonda tek hane hedefiyle ekonomi politikalarını yürütüyor.

Ekonomi takımının başındaki isim olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye'nin uyguladığı politikalar ve sonuçları açısından sık sık toplumu bilgilendiriyor.

Bu kapsamda Şimşek, X hesabından cari açık verileri hakkında bir paylaşım yaptı.

"YILLIK CARİ AÇIK 20 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNDİ"

Yıllık açığın 20 milyar doların altına düştüğünü belirten Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi.

Düşen cari açık ve artan dış kaynak girişleri kalıcı rezerv birikimine katkı sağlıyor.

Uygulamaya koyduğumuz programımıza olan güven sayesinde sermaye girişleri (rezerv hariç net hata ve noksan dahil) son bir yılda 43,3 milyar dolara ulaştı.

Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşirken son bir yılda toplam giriş 34,5 milyar dolar oldu. Geçen yıl yüzde 0,5’e kadar gerileyen yurt dışı yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senedi stokundaki payı temmuzda yüzde 8,7’ye çıktı.

"YATIRIMLARI ÜLKEMİZE ÇEKMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bankacılık ve reel sektörün tahvil dahil dış borç çevirme oranları geçen yılın ilk beş ayında yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesindeydi. Temmuzda yıllıklandırılmış oranlar sırasıyla yüzde 162 ve yüzde 121’e yükseldi.

Makroekonomik ve finansal istikrarda elde ettiğimiz kazanımları yapısal reformlarla kalıcı hale getirmeyi ve daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Özellikle teknolojik dönüşümü hızlandıran, rekabetçiliği artıran ve finansman kalitesini iyileştiren uluslararası doğrudan yatırımları ülkemize çekmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."