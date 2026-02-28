Mehmet Şimşek: Türkiye jeopolitik gerginliklere ve çatışmalara hazırlıklı

Türkiye ekonomisinin geleceğine ışık tutmak, sektörlerin 2026 projeksiyonlarını ve stratejik yol haritalarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Ekonominin Ufuk Turu '26" zirvesi başladı.

Türkiye ekonomisinin yol haritasını belirleyen isimleri, İstanbul Finans Merkezi’nde bir araya geldi.

BAKAN ŞİMŞEK'İN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonominin Ufuk Turu '26" zirvesinde konuştu ve zirvede şu ifadeleri kullandı:

Bulunduğumuz toplantılarda bütün konuşmacılar meşhur İtalyan filozof Gramşi’nin söyledikleriyle ifade etti. Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğum sancıları çekiyor, bu dönemde canavarlar kol geziyor.



İlk başlık ticarette korumacılıktı. Parçalanmalar var, Türkiye aslında nispeten en hazır ülkelerden biri olarak görülebilir. 54 ülkeyle anlaşmamız var. İhracatımızın önemli bir kısmı anlaşmalarımızın olduğu ülkelere gidiyor.



Bağışık değiliz, nispeten daha korunaklıyız. Bağlantısallığa yatırım yapıyoruz, bir yandan da orta koridorun inşasında yatırımlar yapıyoruz. Çin’den Londra’ya giden ana koridorda merkezdeyiz. Bir taraftan, orta koridoru inşa ettik. Bir taraftan da, körfezi Suriye’deki istikrarla birlikte bir inşa sürecindeyiz.

"HEPİMİZE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR"

Bugün ufuk turu yapacağız. Ufuk turu yaparken küresel ekonomideki büyük tektonik hareketleri anlatmadan Türkiye’yi hem anlamamız hem anlatmamız imkansız.



AB ile Asya’da da işbirliklerine ihtiyacımız var. Hepimize çok iş düşüyor. Sermayesi olan ülkelere gelin sizinle üçüncü bir ülkeye iş yapalım. Sermaye fazlası nereden, büyüme nerede. Buraya odaklanmamız lazım.

Bugün anlatacağımı başlıklar şu şekilde: Dünya ekonomisinde yeni normaller, Türkiye jeopolitik/jeoekonomik kırılmalara hazır mı? Makroekonomik istikrar ve reform programı.

"DÜNYADA SICAK ÇATIŞMALAR VAR"

Ticarette ciddi sınırlamalarla karşı karşıyayız. Ticaret politikalarındaki belirsizlik geçen yıl nisanda zirveyi bulsa da halen yüksek. Dünyanın dört bir köşesinde gerilimler var. Sıcak çatışmalar var. Dünyada savunma sanayi harcamaları tahmini, 2035’te 6,6 milyar doları bulacak. Dünya hazırlık yapıyor, biz de hazır mıyız konuşacağız.

YENİ NESİL TİCARET ANLAŞMALARI

Tarımı da içerecek şekilde yeni nesil ticaret anlaşmaları üzerinde çalışıyoruz.

Asya ile daha hızlı ticaret anlaşmalarına ihtiyacımız var. Bu nedenle hepimize büyük iş düşüyor. Birlikte ne yapabiliriz? Büyüme nerede? Ticarette bir parçalanma var. doğrudan değil dolaylı etkiler bizi zorluyor. Google’a göre Türkiye dünyanın merkezi, bu arada Çorum.

"TÜRKİYE JEOPOLİTİK GERGİNLİKLERİNE VE ÇATIŞMALARINA HAZIR MI?"

Türkiye jeopolitik gerginliklerine ve çatışmalarına hazır mı? Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu ülke 22 yıldır hazırlıklarını tamamladı. Şu anda Ar-Ge sürecinde olan 1.400 ürün var. Yatırım değeri 100 milyar dolar. savunma Sanayi çok sağlıklı gelişti.

SAVUNMA SANAYİSİNDE HİBRİT İNOVASYON MODELİ

Savunma sanayiinde önemli şirketlerden bazıları artık sağlık alanında muazzam ürünler ortaya koymaya başladı. Enerji teknolojileri, tarım teknolojileri, bu alanda büyük fırsatlar bekliyor.

YAPAY ZEKA HAZIRLIĞINDA İYİ BİR YERDEYİZ

Türkiye yapay zeka hazırlık endeksinde iyi bir yerdeyiz. Somali’de ne işiniz var diyenlere, 'Uzay üssü kuruyoruz da ondan ordayız.' diyoruz. Veri merkezleri kuruluyor. Bunları rafineri gibi düşünün.

REEL SEKTÖR, YAPAY ZEKA İLE REKABETİ NASIL ARTIRACAĞINI DÜŞÜNMELİ

Reel sektörün yapması gereken en önemli şeylerden biri de, yapay zeka kullanarak rekabeti nasıl artıracağını düşünmesi gerekiyor.



Bütün bu gelişimler ve hazırlıklar tamam mı değil? Değil. Kamu olarak biz sorumluluğumuzu yerine getirecek kaynağa sahip miyiz? Sanayide dönüşüme daha çok kaynak ayıracağız.



Siz istemeseniz de biz dönüşümü görüyoruz. Ufuk turu istediniz biz de çiziyoruz.

"SAĞLIK TURİZMİ DE BÜYÜK POTANSİYEL VAR"

Dünyada 20. en büyük ihracatçıyız. İlk 10’u da çok rahat yakalayabileceğimize inanıyorum.



Turizmde dünyada ilk beşteyiz. Hizmet ihracat fazlamız, geçen yıl 65 milyar doları buldu. Gereken teşvikleri ve desteği vermeye devam edeceğiz.



Sağlık turizmi de bizim için önemli. Büyük potansiyel var. Geçenlerde İngiltere’den bir paylaşım vardı ben de paylaştım, ortalık karıştı.

TÜRKİYE ÖĞRENCİLER İÇİN CAZİBE MERKEZİ

Eğitimde geçen yıl itibarıyla 198 ülkeden 380 bin öğrenci Türkiye’de eğitim görüyor. Dünyada ilk 5’teki yerimizi sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz.

İNŞAATTA, ÇİN’DEN SONRA ÖNEMLİ BİR BİRİKİME SAHİBİZ

İnşaat sektöründe, Çin’den sonra bu alanda önemli bir birikime sahibiz. Sadece yeniden inşa ihtiyacıyla ilgili bir araştırma yaptık. Dünya biraz sakinleşse, gelecek 10 yıl için 1 trilyon dolarlık bir alan var.