Mehmet Şimşek: Gündemimizde vergi artışı yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV’de "Son Dakika" programında Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayarak, yurt dışı programları, dezenflasyon süreci, Terörsüz Türkiye gibi makro konulara odaklandığını kaydetti.

Bakan Şimşek, ekonomi programının tutarlı ve kararlılıkla uygulandığını belirterek enflasyonla mücadelenin temel öncelik olmaya devam ettiğini söyledi.

Yabancı yatırımcı ilgisinin arttığını dile getiren Şimşek, bütçe disiplininin sağlandığını ve dezenflasyon sürecinde aksama bulunmadığın üzerinde durdu.

GELİR VERGİSİ VE KDV İÇİN BİR ÇALIŞMAMIZ YOK

Şimşek, kendisine yönetilen "Sürpriz vergi artışı var mı?" sorusunu "Kurumlar Vergisi'ni, Gelir Vergisi'ni, KDV'yi kastediyorsan bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ama dış ticaret politikası bağlamında veya başka ihtiyaçlara binaen... Şu anda bizim gündemimizde bir vergi artışı yok. Şunu da net bir şekilde söyleyebilirim: Yani Gelir Vergisi'nde, Kurumlar Vergisi'nde, KDV'de şu anda bir çalışmamız da yok. Ama ekonominin ihtiyaçlarına binaen dönem dönem ufak sektörel bazı şeyler yapabiliyoruz." şeklinde yanıtladı.

"VERGİDE İKİ ÖNCELİĞİMİZ VAR"

Mehmet Şimşek, konuşla ilgili açıklamasını şöyle açıkladı:

Bizim vergide iki önceliğimiz var. Bir tanesi, hatırlarsanız programın ana unsurlarından bir tanesi o. Biz dedik ki; bu vergide özellikle dönem dönem birtakım imtiyazlar, istisnalar sağlanmış. Bunların etkin olup olmadığını gözden geçireceğiz dedik. Biz buna vergi harcaması diyoruz, vazgeçilen vergi. Ve bunu azaltacağız dedik, hatırlarsanız programda. Ve bunu da başardık.

2023'te yüzde 6,5 olan vergi harcamalarının milli gelire oranı; 2024'te yüzde 6,2'ye, 2025'te yüzde 5,1'e düştü. Yüzde 5,1 ve 2028'de hedefimiz bunu 4'e indirmek, 4,1'e indirmek. Dolayısıyla vergi harcamalarını ciddi bir şekilde azaltıyoruz milli gelire oran olarak. Niye? Çünkü bizim verdiğimiz bu avantajların, imtiyazların veya istisnaların gerçekten ekonomik sonuçları itibarıyla etkili, verimli olması lazım. Ondan dolayı gözden geçiriyoruz, epey de ilerleme sağladık. Yani vergide etkililik.

VERGİ ADALETİ

İkinci konu tabii ki vergide adalet. Bunu çok konuştuk, çok eleştiriliyor ama ben size bir tane rakam söyleyeyim müsaade ederseniz. Bu programın başında dolaylı vergilerin milli gelire oranı yüzde 66 civarıydı. Geçen sene yüzde 62'ye düştü. Yani uzun bir süredir ilk defa dolaylı vergilerin toplam vergilere oranı düştü. Dezenflasyonla birlikte gelir dağılımı da iyileşmeye başladı. Gini katsayısı diye bir katsayı var. Bu gelir dağılımının iyileşip bozulmadığını gösteriyor. Orada da uzun bir süredir bakın, ilk defa 2023 sonrasında Gini katsayısında iyileşme var. Yani gelir dağılımı iyileşiyor. Çalışanlarımızın milli gelirden, gayrisafi yurt içi hasıladan aldığı pay artıyor.

“45 TARIM BÖLGESİ KURULACAK”

Şimşek "Gıda arzının artırılması bizim için çok önemli. 45 tarım bölgesi kurulacak. Buralarda dikey ve örtü altı ürün yetiştirilecek.” diyerek şu açıklamada bulundu:

Gıda enflasyonu gerileyecek. Yakın tarihin en iyi yağış alınan dönemindeyiz. Gıda arzının artırılması bizim için çok önemli. 45 tarım bölgesi kurulacak. Buralarda dikey ve örtü altı ürün yetiştirilecek. Hal yasası üzerinde çalışıyoruz.

“ENERJİ, EMTİA FİYATLARI, PETROL, DOĞALGAZ AŞAĞI YÖNLÜ”

Mehmet Şimşek, programda İran’la ilgili belirsizlik olmasaydı çok büyük ihtimalle petrol fiyatlarının 60’lı dolarları aşmayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Yapısal olarak enerji, emtia fiyatları, petrol, doğalgaz aşağı yönlü. Bu da Türkiye için çok önemli, cari açığa, dezenflasyona, büyümeye olumlu yansıyacak.

"DEZENFLASYON BAŞLADI"

2024'ün ikinci yarısından sonra dezenflasyon başladı. Dezenflasyonda bir bozulma yok. 1-2 aylık veri üzerinden değerlendirme yapmak yanlış. Dezenflasyon sürüyor.



Fiyat istikrarını sağlayacağız. Programımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

“BANA İLİŞKİN SPEKÜLASYONLAR GERİDE KALDI”

Mehmet Şimşek, soruları yanıtlarken kendisine ilişkin spekülasyonların geride kaldığını da belirtti.

"TÜRKİYE'YE ULUSLARARASI İLGİ BÜYÜK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye uluslararası ilgilinin 2013'ten bu yana en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek, yurtdışı ziyaretlerinde Türkiye'ye yönelik ilginin çok yoğun olduğunu ve bu büyüklükte bir ilgiyi en son 2013 yılında gözlemlediğini söyledi.

Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"İRAN BELİRSİZLİĞİNİN ORTAYA KALKMASI TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

İran belirsizliği ortadan kalktıktan sonra çok büyük ihtimalle yapısal olarak enerji fiyatları aşağı yönlü trendine dönecek, bu da Türkiye için çok önemli.

"SIKI PARA VE MALİYE POLİTİKASINA RAĞMEN BÜYÜME ÇOK GÜÇLÜ SEYRETTİ"

Türkiye'de sıkı para politikası ve sıkı maliye politikasına rağmen büyüme çok güçlü seyretti.



Japonya'nın önde gelen iş gruplarının tamamıyla bir araya gelip Türkiye doğrudan yatırımlar için neden yeniden cazip halde anlatmayı düşünüyoruz.



Dış borçlanma faizi neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Türkiye’nin risk primi düşüyor.

"YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ DE BAŞARACAĞIZ"

Gelir dağılımı iyileşmeye başladı. Cari fazla iddiamız için biraz erken, o yapısal dönüşüm gerektiriyor, yapısal dönüşümü de başaracağız.



Kira enflasyonunda düşüş sürecek. Konut arzında ciddi bir artış yaşandı. Sosyal konut artırılacak.



Deprem harcamalarına rağmen bütçe disiplinin sağladık. Bütçe faize gidiyor eleştirisi yanlış. Dış borç faiz ödemesinin milli gelir oranına göre düşük.

"BANA İLİŞKİN SPEKÜLASYONLAR GERİDE KALDI"

Bana ilişkin spekülasyonlar artık geride kaldı.

"ENFLASYONLA MÜCADELE ZAMAN ALIYOR"

İki gündem maddemiz var: Yapısal dönüşüm ve enflasyonla mücadele. Enflasyonla mücadelede önemli ilerlemeler var ama zaman alıyor.

"SON İKİ AY ENFLASYON VERİSİ ÇOK İYİ DE GELSEYDİ SIKI DURUŞTAN ÖDÜN VERMEYECEKTİK"

Enflasyonla mücadele bizim en temel önceliğimiz. Son iki ay enflasyon verisi çok iyi gelseydi sıkı duruştan ödün vermeyecektik.

"SAHTE FATURA KESİLEMEYECEK"

Kayıt dışı göründüğünden daha önemli bir mesele. Sahte faturaya toleransımız yok. Yapay zeka ile kontrol altına aldı. İki günlük girişimler öyle milyonlarca liralık faturalar kesince onlara yoğunlaşacağız. Minibüs kiralarak, sahte fatura kesenler artık bunları yapamayacak.

"ÇOK İYİ BİR YAPAY ZEKA ALGORİTMASINI DEVREYE ALDIK"

Lüks harcamalarda denetlemeler arttı. Eskiden el yordaki ve şikayetlerle ilerlerken şimdi yapay zeka algoritmaları devreye giriyor. Çok iyi bir yapay zeka algoritmasını devreye aldık..

"BEŞERİ SERMAYEMİZ ÇOK GÜÇLÜ"

İhracatçınıza daha güçlü destek vereceğiz. Türkiye kötüye mi gidiyor? Sanayicilere sorsanız olumsuz konuşabilirler. Evet emek yoğun sektörlerde bazı sıkıntılar var. Ancak onlara destek veriyoruz, artırarak desteğe devam edeceğiz. Beşeri sermayemiz yüksek. Teknik okullardan 360 bin öğrenci mezun verdik.

Lojistikte demiryolu açığımız var. OSB’lerin demir yolları ile lemanlara ulaşması için demiryolu oluşturmakta en güçlü desteği vereceğiz. Finansa erişimi kolaylaştıracağız. Her ay çalışan başına 5 bin TL civarı destek veriyoruz.