Mehmet Şimşek: Enerji fiyatlarında sert dalgalanmalar geçici

İsrail'in İran'a saldırılarının 10. günündeyiz.

ABD'nin destek verdiği saldırılar İran'ın ABD üstlerini hedef almasıyla birlikte Körfez ülkelerine yansıdı.

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününe yüzde 25 artışla 115 doların üzerinde başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini bildirerek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadesini kullandı.

"KÜRESEL ENERJİ FİYATLARI SERT DALGALANIYOR"

Mehmet Şimşek, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

"YÜKSELİŞLER GEÇİCİ"

Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor.



Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor.



Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir.

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz.



Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor.