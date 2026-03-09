Brent petrolün varil fiyatı 115 doları aştı

İsrail'in ABD desteği ile İran'a yaptığı saldırılar sonucunda İran'ın karşılık vermesi ve Hürmüz Boğazı'nı tanker trafiğine kapatması, Brent petrolün varil fiyatında sıçrama yaptırdı.

ABD ile İsrail'in başlattığı savaş ve İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üsleri ile İsrail'i hedef alan misilleme saldırıları, 10'uncu günde devam ediyor.

Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyat akışındaki aksama, İran'ın yanı sıra Körfez ülkelerindeki petrol tesislerinin hedef alınması maliyetleri artırdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ SEVKİYATIN DURMASI PETROL FİYATLARINI ARTIRDI

Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin durması, petrol tesislerine yönelik saldırılar üretim ve ihracatta aksamaları beraberinde getirdi.

HAZİRAN 2022'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Brent petrol yüzde 24,92 artışla 115,79 dolara yükseldi.

Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, Brent petrolün en son bu seviyeleri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı dönemde gördüğüne dikkati çekti.

EN HIZLI HAFTALIK YÜKSELİŞ

Brent petrol geçen hafta yüzde 28 artışla 92,7 dolara çıkarak koronavirüsün başladığı dönemlere denk gelen 3 Nisan 2020 haftasından bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetmişti.

7,48 DOLARDAN 115,79 DOLARA

Bu artış geçen haftaki yüzde 28’lik yükselişin üzerine geldi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, 27 Şubat kapanışında 72,48 dolar seviyesindeydi.

ABD ham petrolü ise yüzde 25,3 yükselerek 113,25 dolara çıktı.

KUVEYT

Bölge ülkelerindeki petrol tesisleri drone ve füze saldırılarıyla hedef alınırken, Kuveyt petrol şirketi fors majör (mücbir sebep), ilan edip petrol üretim, sevkiyat veya sözleşme yükümlülüklerinin geçici olarak durdurmuştu. Irak'ın da petrol üretimi yüzde 60 azalmıştı.

İRAN'IN 200 DOLAR TEHDİDİ

Son olarak dün ABD ve İsrail, İran’ın başkenti Tahran'daki devasa yakıt depolarını vurmuştu. Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu bölge ülkelerindeki yakıt ve enerji tesislerini vurmakla tehdit edip "Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün." dedi.

"PETROL FİYATI, ABD GÜVENLİĞİ İÇİN KÜÇÜK BİR BEDEL"

ABD Başkanı Donald Trump ise petrol fiyatlarındaki artışın "ABD ve dünyanın güvenliği ve barışı için ödenecek küçük bir bedel" olduğunu savundu.

Gece saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump "İran nükleer tehdidinin ortadan kaldırılması tamamlandığında hızla düşecek olan kısa vadeli petrol fiyatları, ABD ve dünyanın güvenliği ile barışı için ödenecek çok küçük bir bedeldir. Aksini sadece aptallar düşünür!" ifadelerini kullandı.