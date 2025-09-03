Mehmet Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi: Dezenflasyon süreci devam ediyor

Kamuoyunu yakından ilgilendiren enflasyon verisi açıklandı...

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon, ağustosta aylık 2,04 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,95'e geriledi.

BAKAN ŞİMŞEK DEĞERLENDİRDİ

Açıklanan rakamların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi.

"DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini söyledi.

ZİRAİ DON VURGUSU YAPTI

"Ağustosta yıllık enflasyon, geçen yılın mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33’ün altına indi" diyen Şimşek "Zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisi 0,7 puan oldu." ifadesini kullandı.

Şimşek "Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8’e geriledi." dedi.

"YAPISAL ADIMLAR DEVAM EDECEK"

Şimşek, "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.