Mehmet Şimşek, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü

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Bir dizi toplantıya katılmak için ABD'de olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, burada üst düzey temaslar kuruyor ve yatırımcı toplantılarına katılarak Türkiye ekonomisini anlatıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında bulunduğu ABD'de, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile Türkiye ekonomisi konuştu.

"TÜRKİYE MALİYE BAKANI İLE HARİKA BİR BULUŞMA"

Kristalina Georgieva, Mehmet Şimşek'le görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: