Mehmet Şimşek, ABD'de dünya devleriyle yatırım toplantılarında buluştu

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de kurduğu temaslara Washington'da yatırımcılarla buluşarak devam etti.

Bakan Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında geldiği ABD'deki temaslarını sürdürüyor.

Sunumunda ekonomi programının temel önceliğinin enflasyonla kararlı mücadele olduğuna işaret eden Şimşek, Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarını ve reform gündemini de anlattı.

BARCLAYS, JEFFERİES, JP MORGAN VE BANK OF AMERİCA’NIN TOPLANTILARINA KATILDI

Mehmet Şimşek, Barclays, Jefferies, JP Morgan ve Bank of America'nın ayrı ayrı düzenlediği yatırımcı toplantılarında Türkiye ekonomisine dair güncel gelişmeler ve gelecek dönem perspektifine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ÖNCELİĞİ ENFLASYONLA MÜCADELE"

Yoğun ilgi gören toplantılarda Türkiye ekonomisine ilişkin güncel gelişmeleri ve gelecek dönem perspektifini paylaşan Şimşek, sunumunda ekonomi programının temel önceliğinin enflasyonla kararlı mücadele olduğunu ifade etti.

Şimşek, küresel piyasalardaki son gelişmeleri de değerlendirerek, sıkılaşan finansal koşullar ve zayıflayan dış talebin Türkiye ekonomisinde daha ılımlı bir büyüme sürecine yol açabileceğini söyledi.

ENFLASYONDA AŞAĞI YÖNLÜ ETKİ

Sıkılaşan finansal koşullar ile petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki oluşturacağını vurgulayan Şimşek, bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Merkez Bankası'nın hedef aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

CARİ AÇIKTA POZİTİF SİNYALLER

Şimşek, cari dengeye ilişkin de iyimser olduklarını, yıl sonunda cari açığın Orta Vadeli Program tahminlerinin altında kalmasını öngördüklerini belirterek, yurt içi talepteki yavaşlama ve enerji fiyatlarındaki düşüşün, dış ticaret açığını daraltarak bu gelişmeye katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kamu maliyesi alanında sıkı harcama disiplinini uygulamaya devam edeceklerine işaret eden Şimşek, büyümedeki olası yavaşlamanın gelir performansını sınırlayabileceğini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN YATIRIM FIRSATLARI

Şimşek, toplantılarda, Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarını ve reform gündemini de anlattı.

Türkiye'nin ticarette artan korumacılığa karşı benzer ülkelere göre daha dirençli olduğuna dikkati çeken Şimşek, bölgesel entegrasyonların ve mevcut serbest ticaret anlaşmalarının bu bağışıklığı güçlendirdiğini ifade etti.

Şimşek, ekonomi programını kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, Türkiye'nin küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmasını sağlayacak sanayi politikalarına, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik reformlara ve altyapı yatırımlarına hız vereceklerini bildirdi.

Şimşek, gerçekleştirdiği kapsamlı sunumların ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.