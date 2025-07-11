Mehmet Şimşek: Mayısta yıllık cari açık 16 milyar dolar seviyesinde yatay seyretti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Merkez Bankası tarafından açıklamam mayıs ödemeler dengesiyle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirme yayımladı.