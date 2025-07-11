Mehmet Şimşek: Mayısta yıllık cari açık 16 milyar dolar seviyesinde yatay seyretti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ait ödeme dengesi verilerini paylaştı. TCMB verilerine göre, mayıs ayında cari işlemler hesabı 684 milyon ABD doları açık kaydetti.
"CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANININ OVP TAHMİNİMİZİN ALTINDA KALMASINI BEKLİYORUZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı ödemeler dengesi verisini sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelerle değerlendirdi:
Dış ticaret ve cari işlemler dengesi beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşiyor. Sürdürülebilir seviyelerde olan cari açığın milli gelire oranının bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 ile OVP tahminimizin altında kalmasını bekliyoruz.
"DIŞ BORCUN MİLLİ GELİRE ORANI AZALIYOR"
Programımız sayesinde cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını ve dış borcun milli gelire oranını azaltıyor.
Bu gelişmeler, makrofinansal istikrarımızı güçlendirirken ekonomimizin direncini artırıyor.