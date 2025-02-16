Mehmet Şimşek, Münih'te 'Teröre Finansman Yok' konferansına katıldı

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Münih temaslarını değerlendirdi.

Bakan Mehmet Şimşek, Münih temasları kapsamında katıldığı "No Money for Terror (Teröre Finansman Yok) Konferansı"nda organize suç ve terörün finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin perspektifini aktardığını bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Münih temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

ORGANİZE SUÇ VE TERÖRÜN FİNANSMANIYLA MÜCADELE

"Teröre Finansman Yok Konferansı" için bulunduğu Almanya'da Münih Güvenlik Toplantısı'na da katılarak verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Şimşek, şu ifadeleri kullandı: