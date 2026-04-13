Mehmet Şimşek, New York'ta yoğun temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışı yatırımcılar toplantılarına İngiltere'den sonra ABD ile devam edecek.

Mehmet Şimşek, G20 ve IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları öncesinde iş dünyasının temsilcileriyle New York'ta yoğun temas trafiği gerçekleştirecek.

Bakan Şimşek, G20 ve IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları için geldiği ABD'deki temaslarına New York'tan başladı.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI YAPILACAK

Burada yoğun programı bulunan Şimşek, Citigroup ve Türk-Amerikan İş Konseyi iş birliğinde organize edilen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şimşek, ayrıca Citigroup Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jane Fraser ile ikili görüşme yapacak.

KÜRESEL YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

JPMorgan Chase ve MÜSİAD ortaklığında organize edilen toplantıda reel sektör temsilcileriyle de buluşacak Şimşek, New York temasları kapsamında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek ve önde gelen küresel yatırımcılarla bir araya gelecek.