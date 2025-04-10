AA & Ensonhaber

Ekonomi yönetimi yoğun çalışmalarını sürdürüyor...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da OECD Yükselen Pazarlar Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

ENFLASYON VURGUSU YAPTI

Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmasında "Enflasyonu aşağı getirme konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

"REFORMLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Sunumunda reformlara dikkat çeken Şimşek, "Bazı reformları hayata geçirmek çok önemli, üretimi artırmak için reformlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Şimşek, "İklim değişikliği bizim bir seçenek değil zorunluluk. Genç nüfusumuzda hız kaybı var ama 2025'e kadar pozitif kalmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜ DEĞERLENDİRDİ

Şimşek programın ardından gazetecilerin, Trump'ın açıklamaları sonrası brent petroldeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

"ENFLASYON HEDEFİNİ DÜŞÜREBİLİR"

Şimşek, sorular üzerine "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur." ifadesini kullandı.

Şimşek, "Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyesinin altına düşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEYİ BAŞARACAĞIZ"

Bakan Mehmet Şimşek açıklamlarında şu ifadeleri kullandı:

Paylaşmak istediğimiz hedeflere ulaşacağız. Kabul etmeliyim ki, son dönemdeki dalgalanmalar nedeniyle büyüme açısından bazı aşağı yönlü riskler mevcut ve bu da doğal olarak gelir performansı açısından da bazı aşağı yönlü riskler yaratıyor. Ancak harcama kontrolleri uygulanacak ve harcama taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Gelir elbette bizim kontrolümüzde değil. Ancak harcama kontrolü sağlanırsa ve gelir performansı, program hedeflerimizin gerisinde kalırsa, daha yumuşak bir büyümeden kaynaklanıyorsa, bunu büyük ihtimalle dezenflasyonist bir süreç olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla, en önemli mesaj şu, enflasyonu düşürmeyi başaracağız.

DOĞURGANLIK ORANLARINA VURGU YAPTI

Yapısal reform gündemi oldukça kapsamlı ve önemli bir konu. İnsan sermayesine yatırım yapmaya devam edeceğiz, yeniden beceri kazandırma, beceri geliştirme ve yatırım ortamını iyileştirme bizim için önemli hedefler. Sermaye piyasalarını derinleştirmek, kamu maliyesi reformu, vergi reformu, yeşil ve dijital dönüşümler gibi konular gündemimizde. Ayrıca imalat sanayisinde değer zincirinde yukarı çıkmamız gerekiyor ve bu da yeni bir sanayi stratejisini gerektiriyor. OECD’nin bir diğer önerisi, kadınların iş gücüne katılımının güçlendirilmesi yönündeydi. Bu öneriye büyük önem veriyoruz çünkü bu konu gerçekten çok kritik. Doğurganlık oranı dünyanın çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye’de de düşüş gösteriyor. Çalışma çağındaki nüfus artışı açısından hâlâ bir fırsat penceremiz var; bu artış 2030’a kadar devam edecek, ancak daha yavaş bir hızda.

"ÇOK GÜÇLÜ VE SOMUT ADIMLAR ATIYORUZ"

Ayrıca sosyal konut projelerine de büyük çaba harcıyoruz. Bir diğer öneri, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyum süreciyle ilgiliydi. Yeşil dönüşüm bizim için bir seçenek değil, zorunluluk. Son çeyrek yüzyılda bu dönüşüm için yaklaşık 1,5 trilyon dolar harcadık. Ancak aynı dönemde petrol ve doğalgaz ithalatına da yaklaşık 1,5 trilyon dolar harcadık. Bu rakam, Türkiye’nin aynı dönemdeki kümülatif cari açığının 1,5 katı kadar. Yani bu, çok büyük bir yük. Dolayısıyla hidrokarbonlara, fosil yakıtlara veya genel olarak ithalata olan bağımlılığımızı azaltmak, makro-finansal istikrar açısından kritik önemde. Çünkü cari açık, Türkiye’nin makroekonomik görünümündeki en hassas noktalardan biri olarak değerlendiriliyor.Bu yüzden yeşil dönüşüm konusundaki kararlılığımız çok güçlü ve somut adımlar atıyoruz.

"ALTYAPIYA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPTIK"