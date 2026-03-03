Mehmet Şimşek'in enflasyon yorumu: Petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyonunu açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,96, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,43 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,56 olarak kayıtlara geçti.

"GIDA FİYATLARININ UZUN DÖNEM ORTALAMASININ OLDUKÇA ÜZERİNDE ARTMASI, YILLIK ENFLASYONDA GEÇİCİ BİR YÜKSELİŞE NEDEN OLDU"

Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla enflasyon verisine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Şubatta aylık enflasyon yüzde 2,96 gerçekleşti.



Gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artması, yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden oldu. Temel mal enflasyonu yüzde 16,6’ya geriledi. Katılığın yüksek olduğu hizmet enflasyonu ise son 47 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 40’ın altına indi. Bu görünüm enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor.

"PETROL FİYATLARININ ENFLASYON ETKİSİNİ SINIRLANDIRMAK ÜZERE ÇALIŞIYORUZ"

Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz.



Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz.



Dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanıyoruz.