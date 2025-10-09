Mehmet Şimşek: Sanayi üretiminde olumlu eğilim sürüyor

Ekonomi tarafından dikkat çeken veriler gelmeye devam ediyor...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

ARTIŞ SÜRÜYOR

Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 4,7 artış gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK VERİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan sanayi üretimi verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sanayi üretiminde olumlu eğilimin sürdüğüne işaret eden Mehmet Şimşek, "Ocak-ağustos döneminde sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 3,9 büyürken, 24 imalat sanayi sektörünün 18'inde artış kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜME DİNAMİKLERİNİ DAHA DA SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ"

Bakan Şimşek, sanayinin dönüşümünü ve üretim kapasitesini destekleyen sermaye malları ile yüksek teknolojili üretimin 2025'te güçlü performans sergilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: