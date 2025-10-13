Mehmet Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 Ağustos ayı cari işlemler dengesini açıkladı. Ağustos ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon ABD doları, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon ABD doları fazla kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklanan verilere dair sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirme yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik.

Böylece yıllık cari açık 18,3 milyar dolara gerilerken 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 37,6 milyar dolar oldu.

"CARİ AÇIKTAKİ İYİLEŞME DIŞ FİNANSMAN İHTİYACINI AZALTIYOR"

Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim 2023 yılı Haziran ayında milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025’te yaklaşık yüzde 17’ye gerileyeceğini öngörüyoruz.

"DÖVİZ İHTİYACI AZALIYOR"

Azalan döviz ihtiyacı, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerimiz sayesinde makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor."