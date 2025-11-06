Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Komisyon'da kamu idarelerinin 2026 yılı bütçelerinin görüşme takvimine göre, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi sunumları yapılacak.

"YILLIK ENFLASYONDA GERİLEME"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sunum çerçevesinde Türkiye ekonomi ile ilgili paylaştığı verilerde çalışma faaliyetleri ve hedefler üzerinde durarak, "Yıllık enflasyonda gerileme sürüyor. Dezenflasyonda iyileşme görülüyor. Yeniden değerlenme oranının enflasyon hedeflerine göre düşük oranda yapılması gündemde." şeklinde konuştu.

"RİSK ALGISI İYİLEŞİYOR"

Vergi ve harçlarda indirim sinyali veren Şimşek'in aktarımlarından öne çıkan mesajlar şöyle:

"Finansal istikrarımızın güçlenmesiyle ülkemize yönelik risk algısı da iyileşiyor. Program öncesi 700 baz puana kadar yükselen risk primimiz 250 baz puanın altına geriledi.

"YILLIK BAZDA EN YÜKSEK FİNANSMAN"

Ekim 2025 itibarıyla uzun vadeli ve uygun koşullu yaklaşık 13,6 milyar dolar finansman sağladık. Bu tutar yıllık bazdaki en yüksek rakamdır.

"KKM'DEN ÇIKIŞ SÜRÜYOR"

Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışı başarıyla yönetiyoruz. 24 Ekim 2025 itibarıyla 171 milyar liraya gerileyen bakiyenin, yıl sonunda 5 milyar liranın altına inmesini bekliyoruz.

"KAMU İDARESİ DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR"

Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi' ile 257 kamu idaresini yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar 1.958 harcama biriminde denetim gerçekleştirdik, denetim raporlarını Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaştık.

YENİDEN DEĞERLEME ORANININ DÜŞMESİ GÜNDEMDE

Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde.

VERGİ YÜKÜ

Vergi yükümüz uluslararası kıyaslamalara oranla yüksek değil.

BÜTÇE AÇIĞI

2026 yılında bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Faiz hariç harcamalarda 2025 yılına göre 0,7 puanlık bir artış öngörüyoruz.

BÜYÜME

2025 yılında 2024 yılına benzer ılımlı büyüme bekliyoruz.

REFORM

Kamu maliyesine ilişkin reform taslağı hazırladık."

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri, 28 Kasım Cuma günü tamamlanacak.