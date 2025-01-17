Mehmet Şimşek: Yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,07'den yüzde 27,05'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 24 ay sonrası için yüzde 18,47'den yüzde 17,72'ye indi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün TCMB'nin paylaştığı piyasa beklentilerini şöyle değerlendirdi:

"YILLIK ENFLASYON 2024’TE 20 PUAN AZALDI"

Yıllık enflasyon 2024’te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor.

"KONUT VE ENERJİ GİBİ ALANLARDA ARZ YÖNLÜ ADIMLAR ATACAĞIZ"

Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli. Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz.