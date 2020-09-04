Koronavirüs salgının zora doktuğu Meis Adası'nın esnafı, Doğu Akdeniz'de yaşanan çekişmenin bir an önce sona ermesini istiyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumaya yönelik manevraları ve Yunanistan ile destekçisi ülkelerin tutumu, özellikle iki ülkenin birbirine çok yakın bölgelerinde turizm ve ekonomiyi kötü yönde etkilemiş durumda.

500 NÜFUSLU MEİS HALKI, KRİZ BİTSİN İSTİYOR

Yunanistan ana karasına 580 kilometre, Antalya'nın Kaş ilçesine ise sadece 2,1 kilometre uzaklıkta bulunan Yunan adası Meis'te yerel halk, Doğu Akdeniz'deki gerilimin en kısa zamanda sona ermesini bekliyor.

500 nüfuslu adanın sakinleri, koronavirüs salgını nedeniyle zaten kötü durumda olan ekonominin, Doğu Akdeniz'deki yükselen tansiyonla daha da kötüleşeceği endişesini taşıyor.

Meis Adası esnafı, Türk turistleri özlüyor

TÜRK TURİSTLERİN EN ÇOK TERCİHİ

Önceki yıllarda sokakları tıklım tıklım olan Meis Adası'nda bu yıl sokakların boş olması göze çarpıyor.

Türkiye kıyılarına yakınlığı ve feribotla 25 dakika gibi kısa bir sürede ulaşılabilmesi nedeniyle Türk turistler tarafından sıklıkla tercih edilen adaya bu yıl Türkiye'den neredeyse hiç turist gelmedi.

"TÜRKLER, EN KALİTELİ TURİSTLER"

İsmini vermek istemeyen bir restoran işletmecisi, bu yıl "en kötü sezon"u yaşadıklarını dile getirdi.

Türk turistleri ağırladıkları günlere geri dönmek istediklerini belirten restoran işletmecisi, "Türkler, adayı ziyaret eden en kaliteli turistler arasında. Eğlence, yemek ve içmekten anlıyorlar. Genelde en kaliteli restoranları tercih ediyorlar. Bu da ada ekonomisine çok olumlu yansıyor." diye konuştu.

"HALK OLARAK ARAMIZDA SORUN YOK"

Bir kafe esnafı ise Türkleri "istenilen turistler" olarak nitelendirirken, "Bizler iki komşu halk olarak aramızda bir sorun yaşamıyoruz. İki yaka, ekonomik açıdan birbirine destek veriyor. Karşılıklı gidip geliyoruz." dedi.

EKONOMİSİ, KAŞ İLE TİCARET VE TURİZME BAĞLI

Meis Adası ile hemen karşısındaki Kaş ilçesi arasındaki turizm ve ticarete koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara, Ada sakinlerinin yaşamına da olumsuz yansıyor.

Zira ekonomisi tamamen turizm ve Kaş ilçesiyle olan ticari etkileşimine bağlı olan Meis, günübirlik turlarla Kaş ile aralarındaki ziyaretlerin tekrar başlayacağı günleri bekliyor.

Doğu Akdeniz'de gerilimle beraber Türk turistlerin Ada'ya eskisi gibi gelmeyeceğinden de endişe duyan Meis halkı, "eski günler"e dönüleceği umudunu taşıyor.

TÜRK TURİSTLERE ÖZEL İLGİ

Adadaki restoran esnafının çoğunluğunun Türkçeye aşina olduğu gözlenirken, özellikle Türk ziyaretçilerin esnaf tarafından özel ilgiyle karşılanması dikkati çekiyor.



Türk turistleri, "hoşgeldiniz", "teşekkürler" ve "yine bekleriz" gibi Türkçe sözcüklerle ağırlayan esnaf, "Biz kardeşiz" ifadeleriyle de Türk misafirlerle en sıcak şekilde ilgileniyor.

"SİYASET NE OLURSA OLSUN, KARDEŞ KALACAĞIZ"

"Siyasi düzeyde ne yaşanırsa yaşansın Türkler ve yunanların her zaman kardeş kalacağını" vurgulayan ada sakinleri, "İki komşu halk, hiçbir zaman için birbirine düşman olmayacak." yorumlarını yapıyor.