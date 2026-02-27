Meksika, dünyada en fazla gümüş üreten ülke

Meksika, yıllık 6 bin 300 ton gümüş üretimi ile öne çıkıyor ve aynı zamanda 17 bin ton küresel üretimle 5. sırada yer alıyor.
Meksika, gümüş rezervinde kanıtlanmış 37 bin ton rezerv ile küresel çapta yıllardır lider sırada yer alıyor.
Ülkenin gümüş üretimi yıllık 6 bin 300 ton.
Gümüşten sonra rezerv bakımından fluroit minerali ikinci sırada geliyor.
Meksika’nın fluroit rezervinin 68 milyon ton olduğu biliniyor. Yıllık üretim ise 1,2 milyon ton.
2. FLUORİT
68 milyon ton rezerv
1.2 milyon ton yıllık üretim
3. MOLİBDEN
Küresel üretimde 5. sırada: 17 bin ton
4. ÇİNKO
Küresel üretimde 7. sırada: 700 bin ton
5. KURŞUN
Küresel üretimde 7. sırada: 180 bin ton
6. ALTIN
Küresel üretimde 8. sırada: 130 ton
7. BAKIR
Küresel üretimde 10. sırada: 700 bin ton
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)