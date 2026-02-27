Meksika, dünyada en fazla gümüş üreten ülke

Meksika, gümüş rezervinde kanıtlanmış 37 bin ton rezerv ile küresel çapta yıllardır lider sırada yer alıyor.

Ülkenin gümüş üretimi yıllık 6 bin 300 ton.

Gümüşten sonra rezerv bakımından fluroit minerali ikinci sırada geliyor.

Meksika’nın fluroit rezervinin 68 milyon ton olduğu biliniyor. Yıllık üretim ise 1,2 milyon ton.

2. FLUORİT

68 milyon ton rezerv

1.2 milyon ton yıllık üretim

3. MOLİBDEN

Küresel üretimde 5. sırada: 17 bin ton

4. ÇİNKO

Küresel üretimde 7. sırada: 700 bin ton

5. KURŞUN

Küresel üretimde 7. sırada: 180 bin ton

6. ALTIN

Küresel üretimde 8. sırada: 130 ton

7. BAKIR

Küresel üretimde 10. sırada: 700 bin ton