Memur maaş farkı ödeme takvimi bekleniyor

Memur ve memur emeklileri için 2025 Temmuz-Aralık tarihleri arasında 6 ay boyunca ödenecek maaşlara maaşlara yansıtılacak zam oranı yüzde 15,57 oldu.

Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 502 TL olurken diğer memurların maaşı da açıklanan oranda arttı.

Memur maaşı her ayın 15'inden sonra hesaplanıyor.

Bu nedenle memurlar temmuz ayında zamlı maaşlarını değil eski hesaptan maaşlarını aldı.

1-14 Temmuz tarihleri arasından oluşan zam farkının ödeme günleri de merak ediliyor.

Maaşları ayın 15'inden sonra hesaplanan sayıları 4 milyonu bulan memurlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak SGK takvimini bekliyor.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI

Kamu kurumlarında görev alan pek çok devlet memuru 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasındaki dönem için 14 günlük maaş farkı alacak.

MAAŞ FARKLARINI KİMLER ALACAK?

1-14 Temmuz arasındaki döneme ilişkin zam farkını almaya hak kazanlar:

-Emekli Sandığı (4/C) kapsamında emekli olanlar

-Temmuz ayından önce emekli olan memurlar

-Temmuz ayı içinde maaş almaya hak kazanmış olanlar

MEMUR MAAŞ FARKI

En düşük 43 bin 726 lira maaş alan bir memura, temmuz ayında yapılan yüzde 15,57 oranındaki artış sonrası, 14 günlük maaş farkı yaklaşık 3 bin 162,60 lira olarak hesaplanıyor.

Bu hesaplamada, zamlı maaş 50 bin 502 liraya yükselirken, aradaki fark ise 6 bin 777,03 lira oldu.