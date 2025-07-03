Temmuz 2025 zammı geldi: İşte yeni memur maaşları

Milyonlarca memurun gözü kulağı TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamlarındaydı.

Beklenen açıklama geldi ve 2025 yılında memurların alacağı temmuz zammı oranı kesinleşti.

TÜİK verilerine göre

Bu verilere göre memur maaşlarına yapılacak zam oranı hesaplandı.

Peki, memura ne kadar zam geldi? Yeni öğretmen, polis, hemşire, doktor gibi kamu personellerinin zamlı maaşları ne kadar, kaç TL? İşte yeni zamlı maaşlar...

MEMUR ZAM ORANI TEMMUZ 2025

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 16,67, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2025

Şube müdürünün maaşı 75.648 TL’den 87.428 TL’ye yükseldi.

Memur maaşı 51.933 TL iken zam sonrası 59.988 TL oldu.

Uzman öğretmenlerin maaşı 66.876 TL’den 77.287 TL’ye çıktı.

Öğretmen maaşı 60.346 TL’den 69.764 TL’ye yükseldi.

Başkomiserler 73.508 TL yerine artık 84.934 TL maaş alacak.

Polis memurlarının maaşı 67.189 TL’den 77.654 TL’ye çıktı.

Uzman doktor maaşı 124.436 TL iken Temmuz itibarıyla 143.797 TL oldu.

Hemşire maaşı 60.950 TL’den 70.427 TL’ye yükseldi.

Mühendisler 77.168 TL maaş alırken zam sonrası bu rakam 89.181 TL’ye ulaştı.

Teknisyen maaşı 53.835 TL’den 62.212 TL’ye çıktı.

Profesörlerin maaşı 109.866 TL’den 126.996 TL’ye yükseldi.

Araştırma görevlileri 72.820 TL yerine 84.142 TL maaş alacak.

Vaiz maaşı 63.078 TL’den 72.899 TL’ye çıktı.

Avukatların maaşı ise 72.546 TL’den 83.831 TL’ye yükseldi.

Bu yeni rakamlar, 2025 Temmuz memur maaşı artışının netleşmesiyle birlikte, resmi ödeme takvimine göre yürürlüğe girecek. Fark ödemeleri ise düzenlemeye yetişmemesi durumunda ayrıca yatırılacak.