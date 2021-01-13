Memur-Sen seyyanen zam talebini iletti

Memur-Sen Yönetim Kurulu, kamu görevlilerine seyyanen zam verilmesi talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a gerekçeleri ile birlikte sundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından kabul edildi. Kabulde Yalçın, kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğüne dikkati çekerek, seyyanen zam beklentilerini Bakan Elvan'a iletti.

"KAMU GÖREVLİLERİNİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ"

Yalçın, Bakan Elvan'a hitaben yaptığı konuşmada "Açıklanan 14,6'lık enflasyon söz konusu. Ancak sahada gerçek enflasyonun bu olmadığını biliyoruz. Gıda enflasyonu yüzde 19'u gördü. Vergilere bakıyoruz 9,21 arttı. Asgari ücret ise 21,56 oranında artırıldı. Bu rakamlar ışığında görüyoruz ki gerçek enflasyonun hesaplanması zor değil. Kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü herkesin malumu, seyyanen zam istiyoruz." dedi.

SÖZLEŞMELİLERİN KADRO TALEBİ AKTARILDI

Kabulde, kamuda sözleşmeli istihdam konusu da gündeme geldi. Yalçın, kamuda sözleşmeli statüsünün son bulması gerektiğini belirterek, "Kamuda sözleşmeli sayısı 400 bini aştı. Kamudaki sözleşmeliler arasındaki özlük hakları farklılığı da 20'yi buldu. Bu konunun da gündeme alınması gerekiyor. Kamuda sözleşmeli memurluk son bulmalı, kamuda istihdam modeli 'kadrolu' olmalıdır." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EK ÖDEMELERİNDE SORUN VAR"

Yalçın, yapılan görüşmede ek ödemeler konusuna da değinerek, "Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerde sorunlar var. Bu sorunların başında ise hâlâ yapılmamış ek ödemeler var. Bu sorunlar giderilmeli. Sorunların giderildiği gibi belirsizlik de bitirilmeli." ifadelerini kullandı.

"YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO"

Yalçın, Belediyeler Kanun'a tabi yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personele kadrolarının bir an önce verilmesini istedi.