Memur-Sen'den zam açıklaması: Ortak çalışma yapılmalıdır Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu. Ziyaret sonrası Ali Yalçın'dan açıklama geldi.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yaptığı ziyaret sonrasında, memur maaşlarına temmuzda yapılması beklenen zamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yalçın, düzenlemeye ilişkin ayrıntıların kendileri ile paylaşılmadığını belirterek, "Ortak çalışma yapılmalıdır." dedi.

"İstişare içinde hareket edeceğiz"

Bakan Işıkhan ise söz konusu ziyaretle ilgili olarak "Yeni icraat döneminde çalışma barışının sürdürülmesi, kamu çalışanlarımızın sendikal hakları ve refahları için istişare içinde hareket edeceğiz." mesajını iletmişti.

Ziyarette zam konuşuldu

Ziyarette, memur maaşlarına temmuzda yapılması beklenen zam ile ağustosta gerçekleştirilecek 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ele alındı.

"Çalışma barışı sarsıldı"

Yalçın, ziyaretteki konuşmasında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel arasında çalışma barışının sarsıldığını ve ücret dengesinin bozulduğunu savunarak, şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından seçim dönemi öncesinde bu durum gündeme gelmiş ve en düşük kamu görevlisi maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltileceği ve emekli kamu görevlilerine de yansıyacağı belirtilmiştir.

"Ortak çalışma yapılmalıdır"

Düzenlemenin, hangi maaş kalemlerine, unvanlara hangi oranda yansıyacağı ve yüzdelik mi yoksa seyyanen mi olacağına ilişkin bir çalışma tarafımızla ve kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Dolayısıyla bu hassasiyet gözetilerek düzenlemenin başka mağduriyetlere yol açmaması için yetkili konfederasyonla ortak çalışma yapılmalıdır.

3600 ek gösterge gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birinci dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verileceğini ve Meclis'in ilk işlerinden birisinin bu olacağını açıkladığını hatırlatan Yalçın, bu düzenlemenin zamana yayılmaması ve sosyal maliyet oluşmadan tamamlanmasının kamu görevlilerince memnuniyetle karşılanacağını bildirdi.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları zamanı talebi

Yalçın, uzun süredir dile getirdikleri mülakatın kaldırılması konusundaki adımdan memnuniyet duyduklarını belirterek, kamu istihdamında kariyer ve liyakati destekleyecek, verimliliği ve kalitesini artıracak, performansı yükseltecek Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının periyodik olarak en fazla 3 yılda bir gerçekleştirilmesi talebini dile getirdi.