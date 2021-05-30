Memur ve emekli maaşlarına zam geliyor

6 aylık enflasyon oranına göre temmuz ayında gerçekleşecek zam sonrası memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı hesaplandı.

Emeklilerin gözü 2021 Temmuz zammında...

Yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artan maaşlarda belirleyici unsur enflasyon.

Mayıs ayına ilişkin kritik enflasyon verisi ise 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak.

İLK 4 AYIN ORANLARI

İlk 4 ayın enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; ocakta yüzde 1,68, şubatta yüzde 0,91, martta yüzde 1,08, nisan ayında da yüzde 1,68 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon oranının temmuzun başında belli olmasıyla birlikte emekli zammının ne kadar olacağı belli olacak.

BEKLENTİLER ARTIŞ YÖNÜNDE

Merkez Bankası’nın son beklenti anketinde mayıs enflasyonu yüzde 1,27 olarak öngörülmüştü. Ekonomistlerin ve farklı kurumların tahminleri de yüzde 1,18-1,73 aralığında değişiyor. Beklenti anketine paralel sonuçla 5 aylık enflasyon yüzde 6,80’e çıkacak. Tahminler içinde yüzde 1,73’lük aylık enflasyon durumunda 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı tayin edecek oran yüzde 7,28’e yükselecek.

Beklenti anketine paralel mayıs enflasyonu sonrasında memur ve emeklisi yüzde 3,8 fark alacakken, aylık enflasyonun yüzde 1,73’e ulaşması durumunda fark yüzde 4,28’e çıkacak. Haziranda enflasyon sıfır dahi çıksa bu durumda temmuzda maaşlara yüzde 3’lük toplu sözleşmesine ek yüzde 4,28 fark yansıtılacak. SSK ve Bağkur emeklisi de bu kapsamda ikinci 6 ay için yüzde 6,80-7,28 civarında zam almış olacak.

TEMMUZ AYINDA EMEKLİLERE BAYRAM PROMOSYONU VAR

Ramazan Bayramı'nda emeklilere verilen bayrak promosyonu 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs’ta hesaba yatırılmıştı. 20 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde de ekmekliler ikinci promosyonlarını almış olacaklar.