Memur ve emeklilerin beklediği enflasyon verileri bugün açıklanacak

Memur ve emeklilerin beklediği enflasyon verileri bugün açıklanacak

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı belli olacak.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verisine göre maaşlarını alacak.

TÜİK, bugün saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.

Yüzde 7 toplu sözleşme zammı da 6 aylık enflasyon farkıyla maaşa yansıyacak

Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı.

Kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak.

Maaşlar 8 Temmuz'da hesaplara yatacak

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.