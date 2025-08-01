Memurların zam pazarlığı başladı! Sendikalar taleplerini dile getirdi

8. Dönem Toplu Sözleşme dönemine girildi.

Görüşmeler sonrasında memurlara 2026 Ocak ve Temmuz ile 2027 Ocak ve Temmuz'da verilecek 4 farklı zam oranına karar verilecek.

Ankara’da başlayan toplu sözleşme görüşmelerine yaklaşık 5 milyon memur ve 3 milyon emekli memur kilitlendi. Bir ay sürecek müzakerelerde, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan dört ayrı zam oranı ile sosyal haklar belirlenecek.

30 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK

Yaklaşık 8 milyon kişi doğrudan, aileleriyle birlikte ise 30 milyon kişi dolaylı olarak bu kararların etkisi altında kalacak. Görüşmelerde her iki yılın ocak ve temmuz aylarında uygulanacak zam oranlarının yanı sıra sosyal haklara ilişkin düzenlemeler de ele alınacak.

Ek ödemeler, vergi muafiyetleri, lojman ve kira yardımları, bayram ikramiyeleri gibi başlıklar da masada olacak.

En büyük memur konfederasyonu olan Memur-Sen görüşmelerde yetkili sendika olarak yer alıyor.

MEMUR-SEN’İN TALEPLERİ

Memur-Sen, masaya şu taleplerle oturdu:

-2026 yılı ilk 6 ay: 10 bin TL taban aylık artışı + Yüzde 10 refah payı + Yüzde 25 zam

-2026 yılı ikinci 6 ay: Yüzde 20 zam

-2027 yılı ilk 6 ay: 7 bin 500 TL taban aylık artışı + Yüzde 20 zam

-2027 yılı ikinci 6 ay: Yüzde 15 zam

-Enflasyon farkının, geçerli olduğu aydan itibaren 2 puan artırımlı olarak verilmesi

TÜRKİYE KAMU-SEN’İN TALEPLERİ

Bir diğer güçlü konfederasyon olan Türkiye Kamu-Sen’in talepleri ise şöyle:

-Ocak 2026: 7 bin 500 TL telafi artışı + Yüzde 10 refah payı

-2026 yılı ilk 6 ay: Yüzde 30 zam

-2026 yılı ikinci 6 ay: Yüzde 20 zam

-2027 yılı Ocak ve Temmuz ayları: Yüzde 20 zam + Yüzde 10 refah payı

SOSYAL HAKLARDA DÜZENLEME TALEBİ

Memur sendikaları, maaş zammının yanı sıra sosyal haklarda da iyileştirme istiyor. Başlıca talepler şöyle:

-Tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi

-Gelir vergisi oranının Yüzde 15’e sabitlenmesi

-Lojmandan faydalanamayanlara kira yardımı yapılması

-Yılda iki kez bayram ikramiyesi ödenmesi

-Aile, doğum ve giyecek yardımlarının artırılması